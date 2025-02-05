غدا.. وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن مواقع تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية

كفر الشيخ- محمد سليمان

يعقد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، غداً الخميس، اجتماعا لمناقشة وتحديد المواقع التى يتوجه لها الطلاب وأولياء أمورهم، لتقديم طلبات التظلم من نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024-2025 م.

أكد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه سيتم الإعلان عن المواقع التى ستستقبل الطلاب وأولياء أمورهم، لتقديم التظلمات فى المواد التى يرغبون الاطلاع على أوراق ايجابتهم، لبيان إن كان لهم أحقية فى ذلك أم لا، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة فى كل مادة يرغب الطالب التظلم فى نتيجتها.

اعتمد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، نتيجة الاعدادية للفصل الدراسى الأول، للعام الدراسى 2025-2024م، بنسبة نجاح 82.27% ، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.09%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 100%.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان ألفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 66 ألفًا و259 طالبا وطالبة، تغيب منهم 235طالباً، وطالبة، حضر منهم الامتحانات 66 ألفًا 24 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 82.27%

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتورة غادة النحاس، مدير عام التعليم العام، وجلال فوزى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وتامر وهدان، مدير التعليم الاعدادي، وهانى حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وجه محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، وأسرهم، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج فى ألفصل الدراسى الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية فى نتيجة الشهادة الإعدادية كتالي، بيلا، وقلين، والحامول، سيدى غازي، شرق كفر الشيخ، وغرب كفر الشيخ، ودسوق، وسيدى سالم، وبلطيم، وفوه، والرياض، وبرج البرلس، ومطوبس.



