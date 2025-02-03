وكيل تعليم كفر الشيخ: تخصيص مدرسة بفوه لتكون مقراً للجان الثانوية الأزهرية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن موافقته الاستعانة ببعضٍ من إحدى مدارس إدارة فوه التعليمية، لتكون مقرًا للجان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال بحث سبل التعاون بين التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، بحضور الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، لإبرام بروتوكول تعاون بين تعليم كفر الشيخ والمنطقة الأزهرية.

وأكد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على حرص المديرية على التعاون مع المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، في كافة المجالات، موجها الشكر للدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على حسن التعاون، والأفكار البنائية التي تشير إلى التكامل بين الأزهر والأزهر.

وحرص الدكتور «شهاوي» على تقديم الشكر لوكيل تعليم كفر الشيخ على حفاوة الاستقبال وحُسن التعاون، وبحضور اعلي المغازي، مدير الامتحانات بالمنطقة، وعبد السلام عويضة، مسؤول مكتب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.