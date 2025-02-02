موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

يتطلع طلاب وطالبات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهريتين بمحافظة كفر الشيخ، لموعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث بدأت أعمال المراجعة النهائية، ومستمر طوال الـ 48 ساعة المقبلة، فتم الانتهاء من أعمال الرصد، عقب الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإجابة، وسيتم إعلان نتيجة، فور الانتهاء من أعمال المراجعة، ومن المقرر إعلانها يوم الأربعاء المقبل.

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ كنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية عن الفصل الدراسي الأول 2024/ 2025م، بمعهد كفر الشيخ النموذجي الثانوي، للاطمئنان على مدى انتظام العمل بكنترولي الشهادتين بالمنطقة.

وحرص رئيس المنطقة على الالتقاء برؤساء الكنترولين والمساعدين والسادة المراجعين الفنيين، للتأكيد على بعض النقاط التي تخص عملية المراجعة والتدقيق، والتنويه بعدم ترك أي أوراق دون إعادة تجميع لدرجاتها جيدًا، وتحري الدقة عند مراجعة الدرجة من داخل الورقة حتى المرآة، وأيضًا عند تجميع الدرجات بوجه الورقة، والاهتمام بعمليات المراجعة الفنية بدقة تامة.

وفى نهاية جولته التفقدية، وجه رئيس المنطقة بسرعة الانتهاء من أعمال الرصد، موجهًا الشكر لكل من شارك في أعمال التصحيح على الجهد المبذول، كما خص بالشكر رجال الأمن على جهودهم في تأمين مراكز التصحيح والكنترولات من بدايتها، وواصل بالشكر لكلُ من الأستاذ علي المغازي، مدير إدارة الامتحانات، والدكتور ياسر العشماوي، مدير التعليم الابتدائي بالمنطقة، ورئيسي مركزي كنترولي الشهادتين كل من السعيد جلال- محمد طولان، ومساعديهما محمد سلامة- السيد القبلاوي.