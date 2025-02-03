موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

يتطلع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، لموعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتستمر اليوم الاثنين، أعمال المراجعة النهائية، على أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية مساء غد الثلاثاء، عقب اعتماد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ لها.

وتشهد 3 قطاعات، أعمال المراجعة النهائية، عقب الإنتهاء من تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، ليتم إعلان النتيجة عقب الانتهاء من أعمال المراجعة، في ظل متابعة توجيهات من اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالدقة في تصحيح الأوراق والمراجعة ورصد الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه، بإشراف الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع أعمال المراجعات النهائية، وسبقها أعمال التصحيح داخل كنترولات القطاعات الثلاثة الشهادة الإعدادية العامة ( قطاع كفرالشيخ- قطاع دسوق- قطاع الحامول )، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام 66 ألف و200 طالب وطالبة، ويتم التصحيح في 3 قطاعات.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم، قد حث مشرفي التصحيح على الدقة في أعمال التصحيح والتأني في أعمال رصد الدرجات، وكذلك المراجعات النهائية، موجهاً المصححين بضرورة التأني والدقة في عملية رصد الدرجات، مشددا على السرية الكاملة في العمل، مؤكدا أن أعمال التصحيح مستمرة.

ووجه وكيل الوزارة بالتأني في التصحيح ورصد الدرجات، فالأهم إعطاء كل طالب حقه، وليست سرعة إعلان النتيجة، محذرا من الوقوع في الأخطاء وبخس الطلاب حقوقهم.