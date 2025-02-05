اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2025 11:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رابط التظلم على نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2025 فى الجيزة

الأربعاء، 05 فبراير 2025 11:28 ص
رابط التظلم على نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2025 فى الجيزة طلاب
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الإدارات التعليمية بـ محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، استقبال تظلمات طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

وفتحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الأحد 2 فبراير 2025، باب التظلمات على نتائج صفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية وطلاب الشهادة الإعدادية، إلكترونيًا، من خلال الرابط التالي:
‏https://pre.gizaedu.net/asp/Tazlomat/StudentEditlist.asp

وأوضحت المديرية، أن للتظلم على النتيجة يجب على الأمر أن يقوم بتسجيل المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة طبقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع دفع الرسوم المقررة للتظلم بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة واستلام الإيصال الدال على الدفع.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة امتحانات شهادات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025، بنسبة نجاح بلغت 85.90%، حيث تجاوز الحد الأدنى 174745 طالبًا وطالبة من إجمالى 204325 متقدمًا للامتحانات، حضر منهم 203435.

وبلغت نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهنى 98.39%، وبلغت نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع ومدارس المكفوفين 100%.

 


 







مشاركة

التظلم على النتيجة

خطوات التظلم على النتيجة

رابط التظلم على النتيجة

بوابه التعليم الاساسي 2025

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

نتيجه الصف السادس الابتدائي 2025 برقم الجلوس

رقم الجلوس حسب الاسم

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

البوابة الالكترونية للتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم بالجيزة

موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الاول 2025 محافظه القاهره

نتيجه الصف الاول الثانوي

نتيجه سنه رابعه ابتدائي 2025

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة