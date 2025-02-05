رابط التظلم على نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2025 فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

تواصل الإدارات التعليمية بـ محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، استقبال تظلمات طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

وفتحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الأحد 2 فبراير 2025، باب التظلمات على نتائج صفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية وطلاب الشهادة الإعدادية، إلكترونيًا، من خلال الرابط التالي:

‏https://pre.gizaedu.net/asp/Tazlomat/StudentEditlist.asp

وأوضحت المديرية، أن للتظلم على النتيجة يجب على الأمر أن يقوم بتسجيل المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة طبقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع دفع الرسوم المقررة للتظلم بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة واستلام الإيصال الدال على الدفع.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة امتحانات شهادات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025، بنسبة نجاح بلغت 85.90%، حيث تجاوز الحد الأدنى 174745 طالبًا وطالبة من إجمالى 204325 متقدمًا للامتحانات، حضر منهم 203435.

وبلغت نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهنى 98.39%، وبلغت نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع ومدارس المكفوفين 100%.



