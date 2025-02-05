خطوات التظلم على نتيجة الصف الرابع الإبتدائى فى الجيزة للترم الأول

كتبت - مرام محمد

يبحث كثيرٌ من أولياء الأمور بـ محافظة الجيزة، عن خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خطوات وإجراءات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، إلكترونيًا، لطلاب صفوف النقل (من الصف الأول الابتدائي إلى الثاني الثانوي)، والشهادة الإعدادية، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وعن خطوات التظلم على النتيجة، أوضحت المديرية أن لتسجيل المواد ومعرفة ميعاد الاطلاع، ونتيجة التظلم، يتم الدخول على الرابط الآتي

‏https://pre.gizaedu.net ‏/asp/Tazlomat/StudentEditlist.asp

واتباع الخطوات التالية:

1- ابحث عن الطالب برقم الجلوس أو الرقم القومي.

2- إضافة مواد التظلم.

3- احفظ ثم اطبع المستند ثم توجه إلى الإدارة التعليمية التابعة لدفع الرسوم.

4- ابحث كل يوم وانتظر لتحديد موعد اطلاع.

5- سيحدد لك موعد للاطلاع (بصفحة لمعرفة ميعاد التظلم) بالقائمة، يجب المتابعة اليوميه لمعرفة الميعاد.

6- بعد دفع رسم التظلم بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، يجب متابعة الموقع لمعرفة موعد الاطلاع حيث أنه لن يتم تحديد موعد الاطلاع إلا بعد دفع الرسوم المقررة.

وتنتهى غدًا الخميس إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس الرسمية والخاصة للغات والعربى، على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت 8 فبراير الجارى.

وتواصل المدارس الاستعداد لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، حيث تعمل على إعداد جداول الحصص الدراسية وانتهاء أعمال الصيانة البسيطة، مع استمرار تطبيق خطة خفض الكثافة الطلابية فى الفصول الدراسية.



