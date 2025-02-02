فتح باب التظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول فى الجيزة إلكترونيًا

كتبت - مرام محمد

فتحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد 2 فبراير 2025، باب التظلمات على نتائج صفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2024/2025، إلكترونيًا.

وقالت المديرية في بيان لها، إن للتظلم على النتيجة يجب على الأمر أن يقوم بتسجيل المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة طبقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع دفع الرسوم المقررة للتظلم بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة واستلام الإيصال الدال على الدفع، موضحة الرسوم المقررة للتظلم لكل مرحلة تعليمية على النحو التالي:

- من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي "عشرون" جنيهًا.

- الصف الثالث الإعدادي "خمسة وثلاثون" جنيهًا.

- الصفين الأول والثاني الثانوي "أربعون" جنيهًا.

وأوضحت المديرية أنه يمكن لولي الأمر تسجيل المواد ومعرفة ميعاد الاطلاع ونتيجة التظلم من خلال الرابط التالي:

https://pre.gizaedu.net/asp/Tazlomat/StudentEditlist.asp



وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن في حالة أحقية الطالب فى التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.



