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خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف السادس الابتدائى

الأربعاء، 05 فبراير 2025 03:00 ص
خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف السادس الابتدائى التظلم على نتيجة الصف السادس الابتدائى
كتبت مرام محمد

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يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب الصف السادس الابتدائي.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأربعاء، استقبال طلبات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وفتحت المديرية باب التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول، إلكترونيًا، من خلال الرابط الآتي:

ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

1- ابحث عن الطالب برقم الجلوس أو الرقم القومي.

2- إضافة مواد التظلم.

3- احفظ ثم اطبع المستند ثم توجه إلى الإدارة التعليمية التابعة لدفع الرسوم.

4- ابحث كل يوم وانتظر لتحديد موعد اطلاع.

5- سيحدد لك موعد للاطلاع (بصفحة لمعرفة ميعاد التظلم) بالقائمة، يجب المتابعة اليوميه لمعرفة الميعاد.

6- بعد دفع رسم التظلم بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، يجب متابعة الموقع لمعرفة موعد الاطلاع، حيث أنه لن يتم تحديد موعد الاطلاع إلا بعد دفع الرسوم المقررة.

واستعدادًا للفصل الدراسي الثاني، شدد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال اجتماع موسع مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وإزالة الرواكد داخل المدارس، والاهتمام بالنظافة ودورات المياه.

ونبه وكيل الوزارة، على تسليم الكتب الدراسية للطلاب في الأسبوع الأول من الدراسة، وسد عجز المعلمين داخل المدارس، وتحديد موعد للقاء أولياء الأمور مع مديري المدارس، لحل المشاكل التي تعترض أبنائهم، والانتهاء من برنامج ضعاف القراءة والكتابة.







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التظلم على النتيجة

خطوات التظلم على النتيجة

رابط التظلم على النتيجة

بوابه التعليم الاساسي 2025

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

نتيجه الصف السادس الابتدائي 2025 برقم الجلوس

رقم الجلوس حسب الاسم

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

البوابة الالكترونية للتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم بالجيزة

موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الاول 2025 محافظه القاهره

نتيجه الصف الاول الثانوي

نتيجه سنه رابعه ابتدائي 2025

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف السادس الابتدائى بالجيزة

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