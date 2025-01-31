اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 يناير 2025 05:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة الفصل الدراسى الأول 2025 لطلاب الجيزة بالرقم القومى

الجمعة، 31 يناير 2025 04:00 م
نتيجة الفصل الدراسى الأول 2025 لطلاب الجيزة بالرقم القومى طلاب
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، من إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول 2025 في الجيزة.. اضغط هنا

وبدأت الإدارات التعليمية إعلان نتائج صفوف النقل (من الصف الأول الابتدائى إلى الثاني الإعدادي) في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات داخل المدارس، على أن تعلن نتائج باقى الصفوف بداية من الأسبوع المقبل.

ويمكن لأولياء الأمور التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، باتباع الخطوات والضوابط التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025 لجميع الطلاب في الصفوف الدراسية المختلفة بجميع المدارس، وتستمر فترة الدراسة حتى موعد امتحانات نهاية العام.







مشاركة

نتيجه سنوات النقل

نتيجة الفصل الدراسى الأول 2025

نتيجة صفوف النقل

نتيجة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه البحيره

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم 2025

بوابة التعليم الأساسي

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

نتيجه الصف الاول الاعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

البوابه التعليم الأساسي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس اليوم السابع

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية البوابة الإلكترونية

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس 2025

بوابه نتائج التعليم الأساسي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي

نتيجة الصف الأول الإعدادي

لينك النتيجه

بوابه التعليم

نتيجه اولى اعدادي

نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس

نتيجه تانيه اعدادي

نتيجه الطلاب

نتائج الطلاب بالرقم الجلوس

نتائج التعليم الأساسي



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة