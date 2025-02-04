يوم التوعية بالسرطان.. علامات خفية للأورام النسائية

كتبت فاطمة ياسر

فى اليوم العالمى للتوعية بمرض السرطان، هناك ثلاث أنواع من المرض اللعين تصيب النساء، وهى سرطان المبيض وعنق الرحم والثدى، ووفقا لموقع "healthline" سنتعرف على الأعراض الخفية وطرق العلاج المختلفة لهذه الأنواع.

وأكد التقرير أن السرطان هو مرض لعين يتسبب فى نمو الخلايا الخبيثة فى الجسم، وتختلف أنواع العلاج على حسب درجة الورم.

سرطان عنق الرحم

يعد سرطان عنق الرحم من السرطانات التى تصاب بها النساء، والسبب فيه فيروس الورم الحليمى، ووفقا لموقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC فإن سرطان عنق الرحم فقط لديه اختبارات فحص تساعد على اكتشافه مبكرا، وبالتالى يساهم فى علاجه دون التعرض لأى مضاعفات.

ومن أهم أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم ألم أسفل المعدة وبين عظام الفخذ، والتعرض للنزيف الشديد.

سرطان المبيض

سرطان المبيض، هو حالة تصيب النساء ولا يتم اكتشافها فى كثير من الأحيان حتى يتقدم إلى مراحل متقدمة، ومع ذلك، فإن فهم علامات الإنذار المبكر لهذا المرض والتعرف عليها يمكن أن يحسن النتائج ومعدلات البقاء على قيد الحياة بشكل كبير، ومن ضمن الأعراض المرتبطة به التالى..

- الشعور الدائم بانتفاخ فى البطن

غالبًا ما تفسر النساء هذا العرض باعتباره مشكلة بسيطة فى الجهاز الهضمى، لكن من الضرورى مراقبة مدة الانتفاخ وتكراره، وإذا استمر لأكثر من أسبوعين ولم يكن مرتبطًا بالنظام الغذائى أو التغيرات الهرمونية، يجب وقتها استشارة الطبيبة فورًا.

- آلام الحوض أو البطن

تعد من العلامات المبكرة لسرطان المبيض، فوفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، فإن ما يقرب من 20% من النساء المصابات بسرطان المبيض فى مرحلة مبكرة يعانين من آلام غير مبررة فى الحوض أو البطن، فإذا كنتِ تستخدمين مسكنات الألم بانتظام لتخفيف الانزعاج المستمر فى البطن، فمن المهم استشارة الطبيب.

- صعوبة فى تناول الطعام أو الشعور بالشبع بسرعة

كشفت الأبحاث أن النساء اللاتى يعانين من الشبع المبكر والسريع باستمرار على مدار عدة أسابيع، يجب تقييم إصابتهن بسرطان المبيض، خاصة إذا كان لديهن أيضًا أعراض أخرى ذات صلة مثل الانتفاخ أو آلام البطن.

- كثرة التبول

يحدث هذا لأن الورم يمكن أن يضغط على المثانة، ووجدت دراسة نشرت فى المجلة البريطانية للسرطان أن التغيرات فى عادات البول تعانى منها ما يقرب من 30% من النساء المصابات بسرطان المبيض فى مرحلة مبكرة.

- تغيرات فى عادات الأمعاء

الإمساك أو الإسهال من المشاكل التى تمر بها النساء المصابة بسرطان المبيض، حيث إن قرب المبيضين من الأمعاء يعنى أن الورم المتنامى يمكن أن يؤثر بسهولة على وظيفة الأمعاء، لذلك توصى الأبحاث بضرورة أن تؤخذ على محمل الجد مشاكل الجهاز الهضمى التى لا تستجيب للعلاجات أو التى تستمر لعدة أسابيع.

وحث التقرير النساء على ضرورة الكشف المبكر للإصابة بسرطان المبيض، خاصة عند بلوغهن سن الـ50، حيث يتم الكشف المبكر عن الحالة من خلال الفحص السريرى، والفحص بالموجات فوق الصوتية، واختبارات الدم، أمر بالغ الأهمية ويمكن أن يؤدى إلى زيادة احتمالية العلاج.

سرطان الثدى

سرطان الثدى يبدأ فى خلايا الثدى التى تنمو بشكل غير طبيعى ما يؤدى إلى تكوين أورام تؤثر على حياة المرأة، ويجب التعرف العلامات والأعراض هذا السرطان لبدء العلاج في الوقت المناسب، وفقا لموقع hindustantimes، ومنها..

1. تغيرات مثيرة للقلق فى حجم الثدى أو شكله

2. كتلة الثدى كبيرة أو صغيرة أو ظهور منطقة سميكة فى الثدى أو تحت الإبط.

3. تغيرات الثدى والحلمة كظهور إحمرار أو تجعد أو الحلمات المقلوبة.

4. ألم الثدى وحساسيته.

ويتم اكتشاف الإصابة بسرطان الثدى عن طريق إجراء فحص ذاتى للثدى بشكل منتظم وإجراء تصوير الثدى بالأشعة السينية.

علاج سرطانات النساء

أكدت التقارير الطبية أنه يتم علاج سرطانات أمراض النساء بعدة طرق، حيث يعتمد ذلك على نوع السرطان ومدى انتشاره، وتشمل العلاجات الجراحة التى يتم خلالها التخلص من أنسجة السرطان، والعلاج الكيميائى لتقليص أو القضاء علي الورم السرطانى، والعلاج الإشعاعى يتم استخدام أشعة عالية الطاقة تساهم فى القضاء على الورم، وغالباً ما تحصل النساء المصابات بسرطان النساء على أكثر من نوع واحد من العلاج.