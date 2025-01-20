عوامل تجعل النساء أكثر عرضة للسرطان.. إزاي تحمى نفسك

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة عن أن النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسرطان بنسبة 82% أكثر من الرجال، وفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، وقد ارتفعت هذه الإحصائية المذهلة من 51% في عام 2002 إلى الرقم الحالي في عام 2021، ما يدل على اتجاه تصاعدي مثير للقلق، بحسب موقع "تايمز ناو".

ووفقًا للدراسة فإن أحد المحركات الرئيسية لهذا الارتفاع هو ارتفاع سرطان الثدي الغازي، حيث تكشف البيانات عن زيادة سنوية بنسبة 1 % في حالات سرطان الثدي الغازي من عام 2012 إلى عام 2021، حيث تشهد النساء تحت سن الخمسين ارتفاعًا سنويًا بنسبة 1.4 %.

اتجاهات السرطان المزعجة بين النساء

تُظهر أنواع أخرى من السرطان أيضًا زيادة في معدلات الإصابة والوفيات، وخاصة بين النساء على سبيل المثال، شهد سرطان الرحم ارتفاعًا مثيرًا للقلق في الوفيات، ووصف بأنه "أحد أنواع السرطان القليلة التي تزداد فيها معدلات الوفيات".

بين عامي 2013 و2022، ارتفعت معدلات الوفيات بسرطان الرحم بنسبة 1.5% سنويًا.

وبالمثل، ارتفع سرطان القولون والمستقيم بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا بنسبة 2.4 % سنويًا، مع زيادة معدلات الوفيات بنسبة 1 % سنويًا.



ارتفعت تشخيصات سرطان البنكرياس بشكل مطرد بنسبة 1 % سنويًا منذ منتصف التسعينيات، مع زيادة معدلات الوفيات أيضًا، وإن كان بوتيرة أبطأ.



قالت ريبيكا إل سيجل، عالمة الأوبئة في الجمعية الأمريكية للسرطان والمؤلفة الرئيسية للتقرير، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: "هذه الاتجاهات المزعجة أكثر وضوحًا بين النساء".

عوامل أوسع نطاقًا وراء ارتفاع السرطان

يشير الخبراء إلى أنه في حين تتزايد بعض أنواع السرطان لدى الرجال أيضًا، فإن الارتفاع أعلى بشكل غير متناسب بين النساء. إن هذا الاتجاه مهم ويشير إلى عوامل أوسع نطاقًا تتجاوز الجينات الفردية أو السكانية.

يُعتقد أن العوامل البيئية وعادات نمط الحياة تلعب دورًا حاسمًا في ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان. إن الأكل غير الصحي، وقلة النوم، والتدخين أو التدخين الإلكتروني، والتعرض للسموم البيئية هي عوامل رئيسية تساهم في ذلك.

كيفية خفض خطر الإصابة بالسرطان

يبدأ تقليل خطر الإصابة بالسرطان باتباع نمط حياة صحي واتخاذ تدابير وقائية، وفيما يلي بعض الاستراتيجيات لتقليل المخاطر:

- تجنب التبغ: الامتناع عن التدخين أو التدخين الإلكتروني، حيث يعد التبغ أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالسرطان.

- الحفاظ على وزن صحي: ترتبط السمنة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والرحم يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن في إنقاص الوزن بشكل فعال.

- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا: ركز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون قلل من الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء.

- أعط الأولوية للفحوصات الدورية: يمكن أن تساعد الفحوصات الروتينية لسرطان الثدي والقولون والمستقيم وعنق الرحم في الكشف المبكر والحصول على نتائج أفضل.

- حافظ على النشاط البدني: مارس ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة أسبوعيًا لتعزيز الصحة العامة.

- احم نفسك من السموم البيئية: قلل من التعرض للمواد الكيميائية الضارة والملوثات، بما في ذلك تلك الموجودة في المنتجات المنزلية وأماكن العمل.