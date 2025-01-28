العلم يواجه الأورام.. 5 تطورات طبية لعلاج السرطان

كتبت فاطمة خليل

يعد السرطان أحد أكبر الأمراض القاتلة فى العالم، حيث يتسبب فى وفاة حوالي 10 ملايين شخص سنويًا، وبدأ العلماء الذين يعملون على تحسين علاج وتشخيص السرطان فى استخدام الذكاء الاصطناعى وتسلسل الحمض النووى وعلم الأورام الدقيق من بين تقنيات أخرى، بحسب موقع weforum.

تطورات طبية جديدة لعلاج السرطان

1. لقاحات السرطان المخصصة

يمكن لآلاف مرضى السرطان في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا الوصول قريبًا إلى تجارب علاج لقاح جديد، تم تصميمه لتحضير الجهاز المناعي لاستهداف الخلايا السرطانية وتقليل خطر تكرار الإصابة.

ومن المأمول أيضًا أن تنتج هذه اللقاحات آثارًا جانبية أقل من العلاج الكيميائي التقليدي، انضمت ثلاثون مستشفى إلى منصة إطلاق لقاح السرطان، والتي تطابق المرضى مع التجارب القادمة باستخدام نفس تقنية mRNA الموجودة في لقاحات كورونا الحالية، سيتلقى أكثر من 200 مريض من المملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا والسويد ما يصل إلى 15 جرعة من اللقاح المخصص، ومن المتوقع أن تكتمل الدراسة بحلول عام 2027.

2. اختبار لتحديد 18 نوعًا من السرطان فى مرحلة مبكرة

طور باحثون فى الولايات المتحدة اختبارًا يقولون إنه يمكنه تحديد 18 نوعًا من السرطان فى مرحلة مبكرة، فبدلاً من الطرق الغازية والمكلفة المعتادة، يعمل اختبار نوفلنا عن طريق تحليل بروتين دم المريض وفي فحص 440 شخصًا تم تشخيص إصابتهم بالسرطان بالفعل، حدد الاختبار بشكل صحيح 93٪ من سرطانات المرحلة الأولى لدى الرجال و84% لدى النساء.

ويعتقد الباحثون أن النتائج تمهد الطريق لاختبار فحص متعدد السرطانات فعال من حيث التكلفة ودقيق للغاية ويمكن تنفيذه على نطاق واسع.

3. حقنة علاج السرطان في 7 دقائق

ستكون هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أول هيئة في العالم تستخدم حقنة علاج السرطان، والتي تستغرق سبع دقائق فقط لإعطائها، بدلاً من الوقت الحالي الذي يصل إلى ساعة للحصول على نفس الدواء عن طريق التسريب الوريدي. لن يؤدي هذا إلى تسريع عملية العلاج للمرضى فحسب، بل سيوفر أيضًا وقتًا للأطباء. يعالج الدواء، Atezolizumab أو Tecentriq، أنواع السرطان بما في ذلك سرطان الرئة والثدي، ومن المتوقع أن يتحول معظم مرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية البالغ عددهم 3600 مريض في إنجلترا الذين يتلقونه حاليًا عن طريق الوريد إلى الحقنة الآن.

4. علم الأورام الدقيق

يقول الرئيس التنفيذي لشركة Genetron Health، Sizhen Wang، في مدونة للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن علم الأورام الدقيق هو "أفضل سلاح جديد لهزيمة السرطان"، يتضمن هذا دراسة التركيب الجيني والخصائص الجزيئية لأورام السرطان لدى المرضى الأفراد، يحدد نهج علم الأورام الدقيق التغيرات في الخلايا التي قد تسبب نمو السرطان وانتشاره.

ومن الممكن بعد ذلك تطوير علاجات شخصية. فقد درس مشروع 100000 جينوم، وهو مبادرة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أكثر من 13000 عينة ورم من مرضى السرطان في المملكة المتحدة، ونجح في دمج البيانات الجينومية لتحديد العلاج الفعال بدقة أكبر.

ولأن علاجات الأورام الدقيقة موجهة - على عكس العلاجات العامة مثل العلاج الكيميائي - فقد يعني ذلك ضررًا أقل للخلايا السليمة وآثارًا جانبية أقل نتيجة لذلك.

5. الذكاء الاصطناعي يحارب السرطان

يمكن أن يساعد تحديد المخاطر القائم على الذكاء الاصطناعي في فحص أنواع السرطان الشائعة مثل سرطان الثدي، مما يؤدي إلى التشخيص المبكر.

يمكن أيضًا استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل الأشعة السينية لتحديد أنواع السرطان في الأماكن التي قد لا يتوفر فيها خبراء التصويرهذه اثنتان من 18 تدخلاً في علاج السرطان يأمل العلماء في تطويرها.

قام العلماء في مستشفيات جامعة كامبريدج بتسلسل الحمض النووي لأكثر من 12000 ورم سرطاني للكشف عن أدلة جديدة حول المرض.