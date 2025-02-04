لماذا يجب عليك التعرض لأشعة الشمس أثناء تناول الوجبات؟

كتبت فاطمة ياسر

يساعد التعرض لأشعة الشمس على تقوية إيقاعك اليومي، والساعة الداخلية للجسم، مما يساعد على تنظيم عملية الهضم والتمثيل الغذائي والنوم، وهذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع indianexpress.



وتشير مدربة الصحة إيشا لال إلى وجود أبحاث كثيرة تؤكد أن التعرض لأشعة الشمس أثناء تناول الوجبات يؤدي إلى تحسين الهضم والتوازن الهرموني والصحة العامة.

وقدم التقرير، أبرز الفوائد الرئيسية لتناول الطعام في أشعة الشمس، ومنها:

1. تحسين الإيقاع اليومي

يعمل التعرض لأشعة الشمس على تقوية الإيقاع اليومي، وهو الساعة الداخلية للجسم، التي تنظم عملية الهضم والتمثيل الغذائي والنوم، وتؤكد دراسة نشرت في مجلة Nature Reviews Endocrinology (2019) أن تناول الطعام بالتزامن مع الضوء الطبيعي يحسن امتصاص العناصر الغذائية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري من النوع 2.

2. التوازن الهرموني

تعمل أشعة الشمس الطبيعية على تعزيز إنتاج هرمون السيروتونين (هرمون الشعور بالسعادة)، والذي لا يعمل على تحسين حالتك المزاجية فحسب، بل يساعد أيضًا في تنظيم هرمون الجوع جريلين الذي يحدد الشهية، وهرمون اللبتين الذي يشير إلى الشبع، ووجدت دراسة نُشرت في مجلة الغدد الصماء والتمثيل الغذائي السريرية (2014) أن السيروتونين يزداد مع التعرض للضوء الساطع، مما قد يحد من الإفراط في تناول الطعام والإسراف.

3. فيتامين د والتمثيل الغذائي

على الرغم من عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، فإن التعرض لها أثناء الوجبات يمكن أن يزيد من تخليق فيتامين د في الجسم، ويلعب فيتامين د دورًا حاسمًا في امتصاص الكالسيوم، وصحة المناعة، وحتى توازن ميكروبات الأمعاء.

قالت براتيكشا كادام، أخصائية التغذية الرئيسية في مستشفى كوكيلابين ديروباي أمباني في مومباي بالهند، إن أشعة الشمس عندما تصل إلى جسمك، فإنها تعزز إنتاج فيتامين د، وهذا بدوره يزيد من امتصاص الكالسيوم ويحسن كثافة العظام.

