إزاى تزود امتصاص جسمك لفيتامين د في الشتاء؟

كتبت فاطمة خليل

يستهلك الناس غالبًا كمية أقل من فيتامين د خلال فصل الشتاء بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس، ويتم تصنيع فيتامين د في الجلد من خلال أشعة الشمس المباشرة، والتي تكون أقل كثافة خلال أشهر الشتاء، بالإضافة إلى ذلك، يميل الناس إلى قضاء المزيد من الوقت في الأماكن المغلقة خلال الطقس البارد، وبالتالي ينقص فيتامين د في الجسم، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لزيادة فيتامين د في الشتاء، بحسب موقع " ndtv".

نصائح لتعزيز فيتامين د في الشتاء

1. تناول الأسماك الدهنية في نظامك الغذائي

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين هي مصادر طبيعية ممتازة لفيتامين د. فهي توفر شكلًا حيويًا من الفيتامين، والذي يمتصه الجسم بسهولة. إن تناول 2-3 حصص من الأسماك الدهنية أسبوعيًا يمكن أن يعزز مستويات فيتامين د بشكل كبير.

2. مكملات فيتامين د

تعتبر مكملات فيتامين د3 طريقة موثوقة للحفاظ على مستويات مثالية خلال فصل الشتاء. استشر الطبيب لتحديد الجرعة الصحيحة بناءً على مستويات فيتامين د الحالية لديك، المكملات مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين لديهم خيارات غذائية محدودة أو تعرض ضئيل لأشعة الشمس.

3. تناول صفار البيض

يعتبر صفار البيض مصدرًا طبيعيًا لفيتامين د. وإضافة البيض الكامل إلى نظامك الغذائي هي طريقة سهلة لزيادة تناوله. ابحث عن البيض من الدجاج الذي يتم تربيته في المراعي، حيث يميل هذا النوع إلى احتوائه على نسبة أعلى من فيتامين د بسبب تعرض الدجاج لأشعة الشمس.

4. زيت كبد سمك القد

يعد زيت كبد سمك القد مصدرًا غنيًا بفيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية. يمكن لملعقة صغيرة واحدة أن توفر جزءًا كبيرًا من متطلباتك اليومية من فيتامين د. إنه علاج تقليدي لمكافحة نقص فيتامين د في الشتاء ويدعم الصحة العامة.

5. اقضِ بعض الوقت في الهواء الطلق

احرص على قضاء ما لا يقل عن 15-20 دقيقة في الهواء الطلق في الأيام الصافية، مع تعريض وجهك أو ذراعيك أو ساقيك للشمس اختر منتصف النهار لأقصى قدر من التعرض لأشعة الشمس، وتأكد من ارتداء ملابس دافئة مع السماح لبعض الجلد بامتصاص أشعة الشمس.

6. راقب وزن الجسم الصحي وحافظ عليه

يتم تخزين فيتامين د في الأنسجة الدهنية، ويمكن للدهون الزائدة في الجسم أن تحجز الفيتامين، مما يجعله أقل توفرًا للاستخدام. إن الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يحسن كفاءة جسمك في استخدام فيتامين د، مما يضمن مستويات مثالية طوال فصل الشتاء.