ما تفوتهاش.. فوائد شمس الشتاء الدافئة للأطفال وصحتهم

شمس الشتاء الدافئة التي تلامس بشرة أطفالنا، من أهم الإجراءات التي يجب أن تهتم بها أي أم خلال فصل الشتاء، لأن لها من الفوائد الكثير، فهذه الأشعة الدافئة وتخير الأوقات الهادئة من أشعة الشمس، يجب أن يكون بحذر للاستفادة القصوى من فوائدها الصحية، وذلك وفقا لتقرير نشر في موقع toadhall-nursery .
فوائد شمس الشتاء الدافئة للأطفال وصحتهم
- تعزيز الاستشكاف الحسى لدى الأطفال في مراحلهم الأولى من حياتهم لاستكشاف الحياة والعوامل الخارجية المؤثرة، فالبيئة تعلم الأطفال الكثير، لذا فالتعرض للشمس في الخارج في الطقس الجيد المعتدل، أمر في غاية الأهمية لتحسين إدراكه.
- تعزيز جهازه المناعى لأن الشمس تعزز من دفاعات الجسم ضد المرض، وتحسن من عمل أجهزة الجسم كافة، وتحسين وظائف المناعة وقدرة الجهاز التنفسى على تحمل هجمات البرد والأنفلونزا وتكرار أدوار التعب العام.
- الشمس تعطى رغبة في النشاط والحيوية، لذا فنشاط الطفل في آشعة الشمس يحن من صحته العامة ونشاطه العام.
- تحسن من مستويات فيتامين د في الجسم مما يعود بالنفع على الجهاز المناعى ويحسن من عمله، ويصمد خلال فصل الشتاء لتكرار أدوار البرد والأنفلونزا.
- تحسين الشعور بالدفء التام، والحالة النفسة الجيدة، فالشمس تعزز الشعور بالأمان والراحة والدفئ وتقليل حدة التوتر والقلق العام.
- تقليل حدة الكسل والخمول التى تصيب أغلب الأطفال خلال ليالى الشتاء.
- تحسين قدرة المعدة على هضم الطعام وتحسين حركية المعدة والجهاز الهضمى بشكل عام.
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