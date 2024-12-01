ما تفوتهاش.. فوائد شمس الشتاء الدافئة للأطفال وصحتهم

كتبت مروة محمود الياس

شمس الشتاء الدافئة التي تلامس بشرة أطفالنا، من أهم الإجراءات التي يجب أن تهتم بها أي أم خلال فصل الشتاء، لأن لها من الفوائد الكثير، فهذه الأشعة الدافئة وتخير الأوقات الهادئة من أشعة الشمس، يجب أن يكون بحذر للاستفادة القصوى من فوائدها الصحية، وذلك وفقا لتقرير نشر في موقع toadhall-nursery .

فوائد شمس الشتاء الدافئة للأطفال وصحتهم

