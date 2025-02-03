وزارة الصحة تقدم 16 ألف خدمة طبية وتوعوية لرواد معرض الكتاب خلال 9 أيام

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لـ 16 ألفاً و174 مترددا على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وذلك منذ انطلاق فعاليات المعرض، يوم 24 يناير وحتى مساء السبت الماضي.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للتأمين الطبي لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، وضمن جهود التأمين الطبي لجميع الفعاليات والأنشطة المختلفة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والوفود المشاركة من ضيوف مصر الكرام، بالتنسيق مع وزارة الثقافة .

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فرق التواصل المجتمعي والدعم النفسي بالوزارة، قدمت التوعية لـ 6 آلاف و427 زائراً من رواد المعرض، والمشاركين في الأنشطة الثقافية المختلفة التي تقام على هامش المعرض، وفي مقدمتها تعريف المواطنين بأهمية الصحة النفسية، وغرس ثقافة التعافي من الاضطرابات النفسية، وإعادة التأهيل، تحت مظلة المبادرة الرئاسية (صحتك سعادة) بالإضافة للتوعية الصحية للمترددين والمشاركين، بالإجراءات الاحترازية للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء، وبخدمات المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» بالإضافة لخدمات مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأشار «عبدالغفار»، إلى تقديم خدمات الكشف الطبي والتثقيف الصحي لـ 6 آلاف و753 شخصا من خلال 3 عيادات متنقلة، موزعة بممرات دخول المعرض، تضم فرقاً طبية في تخصصات (الجراحة - الأسنان- الباطنة)، بالإضافة لقياس ضغط الدم والسكري، ضمن «مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي» مع تزويد العيادات بأدوية طوارئ ومسكنات ومستلزمات طبية ووقائية.

ومن جهتها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن جناح الأمانة المتواجد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بقاعة رقم (2) c39، استقبل 2994 من زائري المعرض، للإجابة على الاستفسارات الخاصة بالخدمات التي تقدمها الأمانة، وتقديم جلسات للاستشارات النفسية «مجانا» طوال فترة المعرض، بهدف بث التوعية عن الصحة النفسية وعلاج الإدمان والخدمات المقدمة، إلى جانب المساهمة في إزالة الوصمة عن المرضى النفسيين.