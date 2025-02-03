وزارة الصحة تكشف عن 13 فحصا طبيا ضمن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، على زيادة عدد مراكز تقديم خدمات برنامج الرعاية الصحية لكبار السن من 401 إلى 832 مركزًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة موزعين بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكرى، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمى، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة) بالإضافة إلى التقييم النفسى والتغذوى.

وأضاف عبد الرازق، أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكى العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائى للسكر بالدم)، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وأوضح الدكتور محمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحى والدعم النفسى، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعى بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تقديم المشورة التغذوية، من حيث تناول الوجبات فى أوقات محددة والمحتوى الغذائى المتوازن اللازم للحالة الصحية.

وأشار الدكتور محمد عبد الله، إلى أن المرضى يتم تسليمهم كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي مع زيارتين سنويا، لافتًا إلى إحالة المرضى للمستشفيات في حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة، مشيرًا إلى التنسيق بين برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" ومبادرات "100 مليون صحة" لحصولهم على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.