متوفر بفروع الشركة.. فاكسيرا تكشف معلومات هامة عن لقاح الكبدى أ

كتب وليد عبد السلام

قالت شركة فاكسيرا إن تطعيم الكبدى أ متوفر بمراكز المصل واللقاح وتابعت : يُعد فيروس الكبد الوبائي “أ” (HAV) من الفيروسات التي تُسبب التهاب الكبد الحاد، لكنه لا يتحول إلى مرض مزمن مثل التهاب الكبد "بي" أو"سي".

وتابعت : ينتقل الفيروس عن طريق تناول طعام أو ماء ملوث أو عبر المخالطة المباشرة مع شخص مصاب.

وعن جدول التطعيمات قالت فاكسيرا يعطى فى الحالات التالية :

• يُعطى اللقاح على جرعتين بينهما فترة من 6 إلى 12 شهرًا لضمان حماية طويلة الأمد.

• يُوصى بإعطاء اللقاح للأطفال بدءًا من عمر 12 شهرًا.

• يُنصح أيضًا للبالغين الذين لم يُصابوا بالفيروس من قبل أو المعرضين لخطر العدوى، مثل:

• المسافرين إلى دول ينتشر فيها الفيروس.

• العاملين في مجال الرعاية الصحية أو الغذاء.

• المصابين بأمراض الكبد المزمنة.



وأضافت : اللقاح فعال جدا ويوفر حماية تصل إلى 95% - 100% بعد الجرعة الثانية وتستمر الحماية لمدة 20 عامًا أو أكثر عند الأشخاص الذين استكملوا الجرعتين.