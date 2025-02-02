متوفر بفروع الشركة.. فاكسيرا تكشف معلومات هامة عن لقاح الكبدى أ

قالت شركة فاكسيرا إن تطعيم الكبدى أ متوفر بمراكز المصل واللقاح وتابعت : يُعد فيروس الكبد الوبائي “أ” (HAV) من الفيروسات التي تُسبب التهاب الكبد الحاد، لكنه لا يتحول إلى مرض مزمن مثل التهاب الكبد "بي" أو"سي".
وتابعت : ينتقل الفيروس عن طريق تناول طعام أو ماء ملوث أو عبر المخالطة المباشرة مع شخص مصاب.
وعن جدول التطعيمات قالت فاكسيرا يعطى فى الحالات التالية :
• يُعطى اللقاح على جرعتين بينهما فترة من 6 إلى 12 شهرًا لضمان حماية طويلة الأمد.
• يُوصى بإعطاء اللقاح للأطفال بدءًا من عمر 12 شهرًا.
• يُنصح أيضًا للبالغين الذين لم يُصابوا بالفيروس من قبل أو المعرضين لخطر العدوى، مثل:
• المسافرين إلى دول ينتشر فيها الفيروس.
• العاملين في مجال الرعاية الصحية أو الغذاء.
• المصابين بأمراض الكبد المزمنة.
وأضافت : اللقاح فعال جدا ويوفر حماية تصل إلى 95% - 100% بعد الجرعة الثانية وتستمر الحماية لمدة 20 عامًا أو أكثر عند الأشخاص الذين استكملوا الجرعتين.