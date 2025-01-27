أكلات تناسب مريض السكر.. أى أنواع الخبز افضل

كتبت مروة محمود الياس

مريض السكر عليه أن يحسن من نظامه الغذائي ويعدل من مدخلات السكريات لديه، ويقلل من كل ما هو ضار أو يساعد في رفع مستويات السكر في الدم.

ووفقا لتقرير نشر في موقع هيلث لاين الطبي، فالكثير من أنواع الخبز يحتار أمامها مريض السكر، فما هو النوع المفيد والمناسب له كى يدخله في نظامه الغذائي؟!

أنواع خبز صحية

توصى الجمعية الأمريكية للسكر بالتركيز على اختيار خيارات صحية من القمح، ولعل أهمها وأفضلها هو خبز الحبوب الكاملة، أي خبز مصنوع من القمح الكامل، بنسبة تصل حد الـ100%، والبعد تماما عن الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض الذى يضاف إليه السكر والمعالج بشكل واضح.

أضاف التقرير أن هناك خيارات صحية متنوعة يمكن لمريض السكر تجربتها أيضا ومنها:

خبر بذور الكتان وخبز القمح الكامل وبذور الكتان: هذا الخبز يحتوى على 9 جرام من الكربوهيدرات ما يناسب مريض السكر، وهو خبز خال من الدقيق الأبيض، زبخه الكثير من الألياف، كما أنه لذيذ ومشبع.

فوائد الخبز الصحى لمريض السكر

الخبز الصحى المصنوع من الدقيق القمح الكامل يوفر الكثير من الفوائد لمريض السكر منها:

يعزز الشبع لديه

يقى المريض من ارتفاع مستويات السكر في الدم

يحتوى على نسبة عالية من الألياف

يحسن الهضم والإمتصاص

ولكن يجب ألا يفرط مريض السكر في تناوله لعدم زيادة نسب الكربوهيدرات التي تدخل الجسم.

فيما ذكر تقرير آخر نشر في موقع sesame أن خبز العجين المخمر، أحد أنواع الخبز، التي تعرضت للتخمير مما ولد بكتيريا مفيدة للأمعاء، هذه البكتيريا تعمل على تكسير الجلوتين والكربوهيدرات، يمكن للفليل منه أن يكون ألطف من باق أنواع الخبز التي تحتوى على الدقيق، لمريض السكر.