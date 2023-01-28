5 علامات تحذيرية يجب عدم تجاهلها منها ضيق التنفس وألم الصدر

كتبت إيناس البنا

مثل أجزاء الجسم الأخرى، فإن الرئتين عضوان مهمان للغاية، ويحتاجان إلى عناية قصوى، تتسبب أمراض الرئة، باستثناء سرطان الرئة، ما يقدر بنحو 235000 حالة وفاة كل عام، وتشيخ الرئتين بشكل أسرع من أجزاء الجسم الأخرى لأننا نتنفس الهواء السام، والتلوث، والغبار، ونشمل التدخين، وغيرها من الأشياء التي تؤدي إلى تدهور العضو. مع مرور الوقت، تفقد الرئتان قوتهما، ما يجعل التنفس أكثر صعوبة.

ولكن من خلال تبني عادات صحية معينة، يمكنك الحفاظ على صحة رئتيك بشكل أفضل، والحفاظ عليها تعمل على النحو الأمثل حتى في سنواتك المتقدمة.

يعتمد جسمك على الجهاز التنفسي لتزويده بالأكسجين اللازم لأداء أعضائك، وإذا كنت تكافح من أجل التنفس، فقد لا يحصل جسمك على كمية كافية من الأكسجين، وبدون كمية كافية من الأكسجين، قد تتعطل الأعضاء الحيوية الأخرى.

علامات التحذير من ضيق في الجهاز التنفسي

من المهم جدًا أن تتعلم التعرف على علامات وأعراض مشاكل الجهاز التنفسي التي قد تساعدك في حماية حياتك، إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض ، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور وفقًا لموقع "timesnownews".

ضيق التنفس

يعاني الكثير من الأشخاص من ضيق التنفس المزمن مما يعني أنهم يعانون من ضيق التنفس والرئتين غير قادرتين على الحصول على ما يكفي من الأكسجين للتنفس.

على الرغم من أنه من الطبيعي أن تشعر بضيق التنفس من حين لآخر عندما تمارس أكثر من المعتاد ، فإن ضيق التنفس المفاجئ والمنتظم يمكن أن يكون علامة على خطر وشيك.

وفقًا لخبراء الصحة ، تشارك الرئتان في نقل الأكسجين إلى أنسجتك وإزالة ثاني أكسيد الكربون ، وتؤثر مشاكل أي من هاتين العمليتين على تنفسك. يمكن أن تكون أسباب ضيق التنفس بسبب

الربو

التسمم بأول أكسيد الكربون

السوائل الزائدة في الرئتين

مرض الانسداد الرئوي المزمن

كوفيد -19

انهيار الرئة

الانسداد الرئوي

مرض الدرن

التليف الرئوي

سرطان الرئة

الخناق

الحساسية المفرطة

تغير في لون الجلد أو الازرقاق

يقول خبراء الصحة أن الأشخاص الذين لديهم كمية أقل من الأكسجين في دمائهم يكون لون بشرتهم مزرقًا، تُعرف الحالة باسم الزرقة، وتتطور جنبًا إلى جنب مع ضيق التنفس وأعراض أخرى، تحدث الزرقة بسبب مشاكل في الرئة وهو مرض يتطور ببطء ويحتاج إلى عناية فورية.

تشمل أسباب الازرقاق في الرئتين ما يلي:

ارتفاعات عالية

الربو

عدوى الجهاز التنفسي

جلطات دموية في شرايين الرئتين

مرض الانسداد الرئوي المزمن

ارتفاع ضغط الدم الرئوي

التهاب رئوي

نفث الدم

نفث الدم هو سعال الدم من الجهاز التنفسي. يمكن أن يتسبب نفث الدم الهائل في إنتاج أكثر من 600 مل من الدم في غضون 24 ساعة، ويؤدي إلى انهيار الرئة.

يقول الأطباء في نفث الدم، أن الدم ينشأ من هذه الدورة القصبية عندما تكون هناك صدمة تسبب تلف الشرايين الرئوية بسبب ورم يسببه سرطان الرئة. يحدث نفث الدم أيضًا بسبب:

الالتهاب الرئوي الشديد

مرض الدرن

عدوى الجهاز التنفسي الحادة

التهاب شعبي

الصفير

إذا كنت تتنفس بالصفير أو تتنفس بشكل صاخب ، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أن مجرى الهواء الخاص بك قد أصبح مسدودًا وأن هناك مشكلة في عمل الرئتين.

يقول الأطباء إنه من المهم الإبلاغ عن أول علامة على الشعور بالصفير، إنه نتيجة التهاب وتضيق في مجرى الهواء في أي مكان من الحلق إلى الرئتين.

أكثر أسباب الأزيز شيوعًا هي:

الربو

مرض الانسداد الرئوي المزمن

ألم صدر

إذا كنت تعاني من ألم مستمر في الصدر ، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور ، حيث يمكن أن يكون ذلك بسبب:

تُعرف الجلطة الدموية في الرئة بالانصمام الرئوي، حيث يمكن للشريان أن يمنع تدفق الدم إلى أنسجة الرئة.

التهاب الغشاء الذي يغطي الرئتين ، والمعروف باسم التهاب الجنبة ، حيث يتفاقم ألم الصدر عند الشهيق أو السعال.

رئة منهارة عندما يتسرب الهواء إلى الفراغ بين الرئة والأضلاع.

يُعرف ارتفاع ضغط الدم في شرايين الرئة بارتفاع ضغط الدم الرئوي. تؤثر هذه الحالة على الشرايين التي تنقل الدم إلى الرئتين ويمكن أن تسبب ألمًا في الصدر.