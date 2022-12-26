عوامل تؤثر على سعة الرئة.. منها زيادة الوزن والتدخين

كتبت ميرفت رشاد

مع تقدمنا في السن، عادة ما تنخفض وظيفة الرئة وقدرتها تدريجياً بعد منتصف العشرينات من العمر، يتنفس الشخص البالغ ما بين 12 و 15 مرة في الدقيقة في ظل الظروف العادية، يشكل الشهيق والزفير دورة تنفسية واحدة، والتي يشار إليها باسم التنفس، تُعرف عملية قياس كمية الهواء الذي يدخل ويخرج من الرئتين باسم قياس التنفس ، ويتم استخدام جهاز يسمى مقياس التنفس لتحقيق ذلك، يتأثر حجم ووظيفة الرئتين بمجموعة متنوعة من المتغيرات ، بما في ذلك العمر والجنس ونوع الجسم والحالة البدنية. غالبًا ما يحدث البلوغ المبكر عندما تصل سعة الرئة إلى ذروتها ، وبعد ذلك تنخفض مع تقدم العمر، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".



فيما يلي بعض العوامل التي ثبت أنها تؤثر على سعة الرئة:

1. الظروف الصحية

تؤثر بعض الظروف الصحية أيضًا بشكل كبير على سعة الرئة، يعد انخفاض امتثال الرئة وتناقص توسع جدار الصدر من الفيزيولوجيا المرضية الكامنة وراء انخفاض TLC في المرضى الذين يعانون من أمراض الرئة المقيدة، لا يمكن أن تتمدد رئتا هؤلاء الأشخاص بشكل كامل ، مما يقلل من كمية الهواء التي يمكنهم استنشاقها، تقلص TLC ، و FRC ، و RV نتيجة لانخفاض امتثال الرئة.

2. السمنة

ترتبط السمنة بالأمراض المصاحبة بين الناس ومن المعروف أن لها عددًا من الآثار السلبية على صحة الشخص، بالإضافة إلى ذلك ، تؤدي السمنة إلى انخفاض مستوى TLC في اختبارات وظائف الرئة ولها سمات نمط مرض الرئة المقيد، في المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة ، ثبت أن فقدان الوزن يعكس حجم الرئة المنخفض، لذلك يجب تعزيزه.

3. تأثير الجنس والسمنة

نظرًا للاختلافات في توزيع الدهون المركزية والطرفية بين الرجال والنساء ، فإن انخفاض حجم الرئة المرتبط بالسمنة أكثر شيوعًا لدى الرجال منه لدى النساء، يُفترض أن تكون الكتلة الأعلى للأنسجة الدهنية على جدار الصدر ، والتي تقلل من الامتثال ، هي الآلية المقترحة ، في حين أن الأنسجة الدهنية الأكبر في البطن تحد من توسع الحجاب الحاجز أثناء الاستنشاق ، مما يقلل من TLC و ERV و FRC.

4. الشيخوخة

مع تقدمك في العمر، يمر جسمك بعدد من التغييرات الطبيعية التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في سعة الرئة، يمكن أن يصبح الحجاب الحاجز ، على سبيل المثال ، أضعف،قد تصبح الممرات الهوائية أصغر قليلاً نتيجة ليونة أنسجة الرئة التي تساعد على إبقائها مفتوحة متدهورة ، قد تتحرك العظام في القفص الصدري وتتقلص ، مما يقلل المساحة المتاحة لتوسيع رئتيك.

5. التدخين

انخفاض سعة الرئة، وسرطان الرئة ، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، والذي يشمل التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة ، كلها ناجمة بشكل أساسي عن تدخين السجائر، يمكن أن يصبح التنفس أكثر صعوبة بسبب قدرة دخان السجائر على تضييق الشعب الهوائية، ينتج عنه وذمة أو التهاب رئوي مستمر، والذي يمكن أن يسبب التهاب الشعب الهوائية المزمن، يدمر دخان السجائر أنسجة الرئة بمرور الوقت ويمكن أن يؤدي إلى تغيرات سرطانية.