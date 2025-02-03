رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القليوبية.. اعرف نتيجتك فور ظهورها

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، الترم الأول، اليوم الاثنين، على أن تبدأ أعمال رصد الدرجات ومراجعتها من قبل الكنترول، ومن المنتظر إعلان النتيجة نهاية الأسبوع الجاري بعد اعتمادها من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بحد أقصى الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أن مؤشرات النجاح مرتفعة ومبشرة.

وأكد وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس، ستتاح على موقع مديرية التربية والتعليم.

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وأوضح مدير تعليم القليوبية، أن هناك متابعة مستمرة لأعمال تصحيح وتقدير درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، تمهيدا لإعلان النتيجة خلال نهاية الأسبوع الجاري، مع الالتزام بالضوابط الوزارية والتعليمات المنظمة كافة، لأعمال لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وشدد، علي توفير الراحة للمصححين بمقار تقدير الدرجات، وتذليل العقبات في لجان تصحيح كونترول الشهادة الإعدادية، مع التشديد على تحري الدقة في عملية التصحيح والمراجعة، حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة، وتحقيقًا لأكبر قدر من الحيادية بين الطلاب.