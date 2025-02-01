موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

القليوبية إبراهيم سالم

كشف مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استمرار أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول، ومن المنتظر إعلان النتيجة نهاية الأسبوع الجاري، بحد أقصى الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أن مؤشرات النجاح مرتفعة ومبشرة.

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس، ستتاح على موقع مديرية التربية والتعليم عبر الرابط التالي https://natiga.qalubiaedu.org

وتابع مدير تعليم القليوبية، أن هناك متابعة مستمرة لأعمال تصحيح وتقدير درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، تمهيدا لإعلان النتيجة خلال نهاية الأسبوع الجاري، مع الالتزام بالضوابط الوزارية والتعليمات المنظمة كافة، لأعمال لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد، علي توفير الراحة للمصححين بمقار تقدير الدرجات، وتذليل العقبات في لجان تصحيح كونترول الشهادة الإعدادية، مع التشديد على تحري الدقة في عملية التصحيح والمراجعة، حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة، وتحقيقًا لأكبر قدر من الحيادية بين الطلاب.