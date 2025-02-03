اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2025 12:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة الشرقية

الإثنين، 03 فبراير 2025 11:54 ص
موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة الشرقية طلاب الاعداديه
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية.. أكد محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن كنترول الشهادة الإعدادية أوشك على الانتهاء من رصد الدرجات والمراجعة.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع عرض نتيجة النصف الدراسي الأول خلال 48 ساعة المقبلة، بحد أقصي الخميس علي المحافظ المهندس حازم الأشموني لاعتمادها وإعلانها عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية دور يناير 2025 م، 149285 طالبا وطالبة موزعين على 818 لجنة امتحانية، وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكانت قد انطلقت الخميس الموافق 16 يناير 2025 في مادة الجبر والإحصاء وانتهت الخميس الموافق 23 يناير 2025 م ، في مادة العلوم.







مشاركة

الشرقية

كنتررول الشهادة الاعداديه بالشرقية

نتيجة الإعدادية 2025 بالشرقية

مديرية التعليم بالشرقية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف الثالث الاعدادى برقم الجلوس

برقم الجلوس نتيجه الصف الاول الاعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

البوابه التعليم الأساسي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

اليوم السابع

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية البوابة الإلكترونية

نتيجه سنوات النقل

بوابه نتائج التعليم الأساسي

مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

نتيجة الصف الثاني الإعدادي

نتيجه الصف الثالث الاعدادي الاسكندريه

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه البحيره

نتيجة الصف الأول الإعدادي

لينك النتيجه

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه سوهاج

بوابه التعليم لينك الشهاده الاعداديه

نتيجه اولى اعدادي

نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس

نتيجه الاعداديه بورسعيد

اليوم السابع بلس






الرجوع الى أعلى الصفحة