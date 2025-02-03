موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية.. أكد محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن كنترول الشهادة الإعدادية أوشك على الانتهاء من رصد الدرجات والمراجعة.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع عرض نتيجة النصف الدراسي الأول خلال 48 ساعة المقبلة، بحد أقصي الخميس علي المحافظ المهندس حازم الأشموني لاعتمادها وإعلانها عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية دور يناير 2025 م، 149285 طالبا وطالبة موزعين على 818 لجنة امتحانية، وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكانت قد انطلقت الخميس الموافق 16 يناير 2025 في مادة الجبر والإحصاء وانتهت الخميس الموافق 23 يناير 2025 م ، في مادة العلوم.