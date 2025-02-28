6 عادات صباحية للحفاظ على صحة القلب

كتبت مروة هريدى

يمكن لممارسة بعض العادات فى الصباح فور الاستيقاظ أن يكون لها تأثير كبير على صحة القلب والأوعية الدموية، لذلك من الضروري اتباع بعض العادات الصحية التي يمكن أن تحافظ على صحة قلبك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

عادات صباحية لا تتجاهلها للحفاظ على صحة قلبك

تناول كوبين من الماء على الريق

يتجاهل الكثير منا من تناول ما يكفى من السوائل خاصة الماء، مما قد يؤدي إلى الجفاف، ويعد الترطيب الكافي أمرًا حيويًا لصحة القلب والأوعية الدموية، ودعم اللزوجة المثلى للدم والدورة الدموية، لذلك ابدأ يومك بشرب كوبين على الأقل من الماء الدافئ على الريق، سيساعد هذا جسمك فى الحصول على الترطيب الكافى لدعم وظائف الجسم.

التعرض لضوء الشمس

يعد التعرض لضوء الشمس أمر بالغ الأهمية للحصول على ما يكفى من فيتامين د، وهى عادة صباحية مهمة، حيث إن روتيننا الصباحي السريع يقلل من التعرض لأشعة الشمس، ولكن قضاء الوقت في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس أو حتى التفكير فى تناول مكملات فيتامين د إذا لزم الأمر، يمكن أن يساعد في الحفاظ على وظائف القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لا تتحقق من هاتفك أول شيء في الصباح

انتظر على الأقل نصف ساعة بعد الاستيقاظ قبل التحقق من هاتفك، وذلك بهدف إدارة الإجهاد بوعي والذى يؤثر بدوره على صحة القلب، حيث يمكن أن يتسبب التحقق من هاتفك أول شيء في الصباح مشاعر بالقلق وكل هذا مرتبط بارتفاع مستويات التوتر، مما قد يؤثر سلبًا على صحة القلب، وبدلًا من ذلك احرص على دمج تمارين التأمل والتنفس العميق في روتين الصباح.

ممارسة النشاط البدنى

من المهم للغاية أن يستيقظ الشخص ويمارس نوعًا ما من النشاط البدني كل يوم دون انقطاع، فلا تساهم التمارين الرياضية في إدارة الوزن فحسب، بل إنها تعزز أيضًا اللياقة القلبية الوعائية وتدعم صحة القلب بشكل عام، ويمكن أن يكون النشاط البدني المنخفض ضارًا بالصحة العامة، ويؤثر بشكل خاص على صحة القلب والأوعية الدموية، ويتسبب تغير الطقس في زيادة إفراز الجهاز العصبي الودي في الجسم للكاتيكولامين، مما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، ومن خلال ممارسة التمارين الرياضية مثل تمارين القلب أو اليوجا أو المشي أو ركوب الدراجات، يمكن تنشيط الدورة الدموية في الجسم وتحسين صحة القلب.

تناول وجبة إفطار صحية

النظام الغذائى هو جزء مهم من روتينك اليومي للحفاظ على صحة قلبك، لذلك اختر الأطعمة الصحية للقلب في وجبة الإفطار، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، ومن الضروري الحد من تناول الدهون المشبعة والدهون المتحولة والصوديوم لتنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

الحصول على قدر كاف من النوم

من أجل بداية جيدة ليومك يجب الحصول على ما يكفى من النوم جيدًا ليلًا للسماح لجسمك بإصلاح نفسه بعد التعب والإجهاد طوال اليوم، ويعد النوم الجيد جزءًا لا يتجزأ من روتين الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يؤثر على عوامل مثل ضغط الدم ومستويات التوتر، ويساعد إنشاء روتين نوم ثابت في تعزيز صحة القلب.