مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28-2-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 28-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:57 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 م

موعد صلاة العصر 25: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:53 م

موعد صلاة العشاء 7:10 م





مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:01 صموعد صلاة الظهر 12:13 مموعد صلاة العصر 3:29 مموعد صلاة المغرب 5:57 مموعد صلاة العشاء 7:15 موقت صلاة الفجر 4:53 صموعد صلاة الظهر 12:04 مموعد صلاة العصر 3:20 مموعد صلاة المغرب 5:49 مموعد صلاة العشاء 7:06 م

وقت صلاة الفجر 4:45 ص

وقت صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 3:14 م

وقت صلاة المغرب 5:43 م

وقت صلاة العشاء 6:58 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:51 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 22: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:52 م

موعد صلاة العشاء 7:04 م