مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28-2-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 28-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:57 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 م
موعد صلاة العصر 25: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:53 م
موعد صلاة العشاء 7:10 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 12:13 م
موعد صلاة العصر 3:29 م
موعد صلاة المغرب 5:57 م
موعد صلاة العشاء 7:15 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:53 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:20 م
موعد صلاة المغرب 5:49 م
موعد صلاة العشاء 7:06 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:45 ص
وقت صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 5:43 م
وقت صلاة العشاء 6:58 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:51 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 22: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:52 م
موعد صلاة العشاء 7:04 م