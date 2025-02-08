مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-2-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 8-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:13 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 14: 3

موعد صلاة المغرب 5:37 م

موعد صلاة العشاء 6:56

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:17

موعد صلاة المغرب 5:40 م

موعد صلاة العشاء 7:00 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:09

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:09 م

موعد صلاة المغرب 5:33 م

موعد صلاة العشاء 6:51 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:00

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:05 م

وقت صلاة المغرب 5:29 م

وقت صلاة العشاء 6:45 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 14: 3

موعد صلاة المغرب 5:39 م

موعد صلاة العشاء 6:53



