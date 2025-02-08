مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-2-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 8-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:13 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 14: 3
موعد صلاة المغرب 5:37 م
موعد صلاة العشاء 6:56
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:17
موعد صلاة المغرب 5:40 م
موعد صلاة العشاء 7:00 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:09
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:09 م
موعد صلاة المغرب 5:33 م
موعد صلاة العشاء 6:51 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:00
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:05 م
وقت صلاة المغرب 5:29 م
وقت صلاة العشاء 6:45 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:04 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 14: 3
موعد صلاة المغرب 5:39 م
موعد صلاة العشاء 6:53