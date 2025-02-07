مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7-2-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 7-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:14 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 م

موعد صلاة العصر 13: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:37 م

موعد صلاة العشاء 6:55 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:19 صموعد صلاة الظهر 12:14 مموعد صلاة العصر 3:17 مموعد صلاة المغرب 5:39 مموعد صلاة العشاء 6:59 موقت صلاة الفجر 5:10 صموعد صلاة الظهر 12:05 مموعد صلاة العصر 3:09 مموعد صلاة المغرب 5:32 مموعد صلاة العشاء 6:51 م

وقت صلاة الفجر 5:00 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:04 م

وقت صلاة المغرب 5:28 م

وقت صلاة العشاء 6:44 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 14: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:52 م