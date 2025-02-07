مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7-2-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 7-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 م
موعد صلاة العصر 13: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:37 م
موعد صلاة العشاء 6:55 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:14 م
موعد صلاة العصر 3:17 م
موعد صلاة المغرب 5:39 م
موعد صلاة العشاء 6:59 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:10 ص
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:09 م
موعد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:51 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:00 ص
وقت صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 3:04 م
وقت صلاة المغرب 5:28 م
وقت صلاة العشاء 6:44 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:04 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 14: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:38 م
موعد صلاة العشاء 6:52 م