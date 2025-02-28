لو بيجيلك صداع نصفى.. اعرف تاكل وتشرب إيه بين الفطار والسحور

كتبت فاطمة خليل

الصداع من الأعراض الشائعة أثناء الصيام خاصة في الأيام الأولى من شهر رمضان، حتى يتعود الجسم على الصيام، وقد يصيب البعض صداعا بشكل مفاجئ أثناء الصيام وبعد تناول الإفطار، ولا نعرف ما السبب وراء هذا الصداع ، فنعتقد أن السبب هو قلة الطعام والشراب، ولكن هناك أسباب أخرى وراء هذا الصداع نتعرف فى هذا التقرير على أسباب الصداع أثناء الصيام وبعد تناول الإفطار.

قال الدكتور خالد أسامة عبد الغنى، استشارى المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة حلوان، لـ"اليوم السابع"، إن الصيام والامتناع عن تناول الطعام والشراب لا يسبب الصداع ولكن إذا كان الصداع موجوداً يزيد خلال الصيام، فلا بد أن يكون الشخص من المصابين بأى نوع من الصداع وتزداد مع الصيام.

وأوضح أن المصابين بالصداع النصفى أو صداع الشقيقة إذا شعروا بالجوع والعطش يزداد هذا الصداع ويعود مرة أخرى، وكذلك الحال مع مرضى الصداع العنقودى.

وأشار إلى أن الصداع الناتج عن الأنيميا يزداد مع الصيام بالطبع مع قلة الطعام، مضيفاً أن صداع الجيوب الأنفية يزداد مع قلة شرب الماء والسوائل.

وأكد أن هبوط ضغط الدم مع قلة تناول الطعام والسوائل أحياناً قد تكون سبباً للصداع مع الصيام.

ونصح بشرب كمية كافية من السوائل فى الفترة بين الإفطار والسحور مع تناول الخضراوات والفواكه والسلطة فى السحور، لأنهم يؤمنوا احتياج الجسم من المياه، لفترة أطول لأن امتصاص الماء والعناصر الغذائية فيهم، تتم على فترة أطول مقارنة بالسوائل العادية.

وعن سبب الصداع الذى يحدث للصائم بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة أوضح الدكتور خالد أسامة عبد الغنى أن سبب هذا الصداع يكون هبوطا أو انخفاض ضغط الدم نتيجة أن الدورة الدموية تهتم بالجهاز الهضمى بشكل خاص بعد توقفه طول فترة الصيام وهو ما يقلل تدفق الدم لأجزاء الجسم الأخرى وهو ما يسبب الصداع.

وأشار إلى أنه لتفادى حدوث الصداع بعد الإفطار يجب الابتعاد عن تناول الأكلات الدسمة والدهون لأنها تأخذ وقتاً أطول فى الهضم.

كيف يمكنك منع الصداع الناتج عن الصيام؟

وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك" يمكنك تقليل خطر الإصابة بالجوع والصداع الناتج عن انخفاض نسبة السكر في الدم من خلال:

-تقسيم وجبة الإفطار لوجبات أصغر حجمًا وتناولها على مدار الفترة بين الإفطار للسحور.

- شرب الماء جيداً في وقت الإفطار وحتى السحور

-الحصول على قسط جيد من الراحة والنوم جيداً.

-قد تكون المشكلة في نوعية الطعام الذي تتناوله، هناك أطعمة معينة من المرجح أن تسبب الصداع، بما في ذلك:

-اللحوم المصنعة

-الأطعمة المعالجة والغنية بالسكر، مثل البسكويت والبسكويت المعلب.

-منتجات اللحوم مثل الهوت دوج واللحوم التي تحتوي على مواد مضافة .