تعرف على أعراض الأنيميا وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

أعراض الأنيميا يلعب الهيموجلوبين دورًا مهمًا جدًا في الأداء الفسيولوجي العام لجسم الإنسان. لذلك ، إذا كان هناك نقص في الهيموجلوبين ، فلن يتمكن الجسم من العمل بمستواه الأمثل. هناك مجموعة كبيرة من الأعراض ، حسب نوع فقر الدم. تشمل أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، وهو النوع الأكثر شيوعًا ، ما يلي: الأنيميا أو فقر الدم هو حالة لا يوجد فيها عدد كافٍ من كرات الدم الحمراء في الدم لنقل الأكسجين يشار إلى ذلك من خلال تعداد كرات الدم الحمراء أو تركيز الهيموجلوبين في الدم وبالنسبة للمرأة البالغة التي تتمتع بصحة جيدة ، يتراوح النطاق الطبيعي للهيموجلوبين بين 12 إلى 15.5 جرامًا لكل ديسيلتر ، بينما يتراوح المعدل الطبيعي للهيموجلوبين بالنسبة للرجل البالغ السليم بين 15 إلى 17.5 جرامًا لكل ديسيلتر بحسب موقع٠kauveryhospitalيلعب الهيموجلوبين دورًا مهمًا جدًا في الأداء الفسيولوجي العام لجسم الإنسان. لذلك ، إذا كان هناك نقص في الهيموجلوبين ، فلن يتمكن الجسم من العمل بمستواه الأمثل. هناك مجموعة كبيرة من الأعراض ، حسب نوع فقر الدم. تشمل أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، وهو النوع الأكثر شيوعًا ، ما يلي:

-الدوخة أو الشعور بأن الشخص سوف يفقد الوعي

- ضعف وتعب

-ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة

-ألم صدر

-صداع

-التهاب اللسان

-يكون الجلد شاحبًا أو مصفرًا أو جافًا أو سهل الكدمات

-متلازمة تململ الساقين (RLS) والتي تؤدي إلى حركة غير مقصودة في أسفل الساقين

-ضيق في التنفس

-برودة اليدين والقدمين

-ألم في العظام ومفاصل العظام والبطن

-المشاكل المتعلقة بالنمو عند الأطفال والمراهقين

-أظافر هشة أو على شكل ملعقة

-اشتهاء غريب لأكل الثلج أو النشا أو الأوساخ

-فقدان الشهية يظهر بشكل خاص عند الرضع والأطفال الصغار.

-تساقط الشعر

-يمكن للمرأة الحامل الولادة المبكرة

-طنين الأذن أو رنين في الأذنين

-فقدان حاسة التذوق

-مشاكل القلب والرئتين ، خاصة عند المصابين بفقر الدم المنجلي

-تضخم القلب أو قصور القلب

-الاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية

عند الأطفال: تأخر في تنمية المهارات الحركية ، صعوبات التعلم وقلة الانتباه الوقاية من الأنيميا لا يمكن منع معظم حالات فقر الدم. ومع ذلك ، يمكن الوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد والفيتامينات عن طريق اتباع النظام الغذائي الصحيح

الحديد: تشمل المصادر اللحوم الحمراء والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والفول والعدس والفواكه المجففة والحبوب المدعمة بالحديد.

حمض الفوليك: تشمل المصادر الخضار الورقية ذات اللون الأخضر الداكن والفواكه الكاملة أو عصائر الفاكهة والفاصوليا والبازلاء الخضراء والفول السوداني والمنتجات المدعمة مثل الخبز والحبوب والمعكرونة والأرز.

فيتامين ب 12: تشمل المصادر منتجات الألبان واللحوم ومنتجات الصويا والحبوب المدعمة.

فيتامين ج: تشمل المصادر جميع أنواع الحمضيات – كاملة أو معصورة ، والفراولة ، والفلفل ، والبروكلي ، والبطيخ ، والطماطم. كل هذه تساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل أفضل.