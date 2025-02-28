لمريض الضغط.. ابتعد عن هذه الأطعمة على الفطار والسحور

كتبت إيناس البنا

مرضى الضغط من فئات المرضى المزمنة التى تحتاج إلى تعديل نوعيات الطعام وتجنب نوعيات أخرى على وجبتى الإفطار والسحور خلال شهر رمضان، وبجانب الأطعمة هناك شق آخر وهو الدواء، فعند نسيان تناول الدواء فى موعده تجنب مضاعفة الجرعة فى اليوم التالى.

نصائح طبية لمرضى ارتفاع ضغط الدم فى رمضان

قدم موقع medicalme نصائح عامة لمرضى الضغط خلال شهر رمضان...

عليك الرجوع إلى الطبيب قبل اتخاذ قرار صيام رمضان، ليفحصك ويقرر هل تستطيع الصيام أم لا؟.

حاول الاستفادة من الصيام للتخلص من الوزن الزائد، فحتى الكيلوجرامات القليلة ستحدث فرقاً، حيث أثبتت بعض الدراسات أن خسارة 1 كيلوجرام من الوزن لمرضى ضغط الدم ينخفض ضغط الدم بمقدار 1 ملم زئبق.

ممارسة النشاط البدني مثل: المشي يومياً قبل أو بعد الإفطار يساعد على خفض الضغط المرتفع بمعدل 5-8 ملم زئبق.

الابتعاد عن الضغوط النفسية، حيث إن ارتفاع ضغط الدم في كثير من الحالات يرتبط بالضغوط والمشاكل النفسية، ولكن كيف يمكن السيطرة على هذه الضغوط بالنسبة لمرضى الضغط.

يساعدك قياس ضغط الدم يوميًا باستخدام جهاز قياس ضغط الدم المنزلي على متابعة حالتك، لذلك إذا كنت مريض ضغط، فيجب عليك شراء جهاز قياس ضغط الدم المنزلي.

أقلع عن التدخين، ورمضان فرصة عظيمة لمساعدتك في هذا القرار.

اتباع نظام غذائى صحى والالتزام به طوال شهر رمضان يساعدك على خفض ضغط الدم بمقدار 10 ملم زئبق.

نصائح غذائية لمرضى ضغط الدم في رمضان

- التقليل من تناول الملح واستبداله بالبهارات لنكهة الطعام، حيث يتكون الملح من الصوديوم الذي يعد من العناصر التي ترفع الضغط، فالكمية المسموحة من الصوديوم يجب ألا تزيد عن 2300 ملجم/اليوم (تقليل الملح في الطعام يساعد على خفض ضغط الدم بحوالي 5 ملم زئبق)، هذا ينطبق على المخللات وتجنب تناولها باستمرار على وجبة الإفطار أو السحور.

- استبدال الملح العادي بملح الهيمالايا أقل ضرراً من الملح العادي.

- يعتبر النظام الغذائي الخالي من الصوديوم ومنخفض الصوديوم من أهم النصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

- تقليل تناول الأطعمة المعلبة والمصنعة (مثل الشوربات الجاهزة، والمخللات المعلبة، والفاصوليا المعلبة أو الوجبات المجمدة) يساعدك على الصيام بشكل صحي في رمضان دون التعرض لنوبات ارتفاع الضغط.

- التخفيف من تناول الطعام ومضغه جيداً، وهذه النصيحة لا تقتصر على رمضان فقط، بل بشكل دائم.

- تعزيز تناول البوتاسيوم والحصول عليه من الخضار والفواكه، لأن البوتاسيوم يقلل من تأثير الصوديوم على ضغط الدم .

- التقليل من تناول الأطعمة المقلية، والاعتماد على مصادر الدهون الصحية، مثل: زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، والسمن.

- تجنب تناول العصائر السكرية واستبدلها بالفواكه الكاملة، وهذه النصيحة تعتبر من النصائح الصحية العامة.

- تناول حصة من المكسرات كمصدر للدهون الصحية وبديلاً للحلويات في الفترة بين الإفطار والسحور؛ فهو يقلل من الرغبة في تناول الحلويات.

- توقف عن تناول الكافيين حال تأثير القهوة والشاي والنسكافيه على ضغط الدم، ويمكنك اكتشاف ذلك من خلال قياس الضغط بعد نصف ساعة من شرب كوب من القهوة، إذا ارتفع ضغطك من 5-10 درجات فهذا يدل على أنك من الأشخاص الذين يتأثرون بشرب المنبهات وعليك الحد منها فوراً.

- إضافة منتجات الألبان قليلة الدسم إلى وجباتك؛ لأنها تحتوي على الخميرة التي تساعد على خفض ضغط الدم.

إفطار صحى لمرضى ضغط الدم

يمكنك تقديم وصفات لمرضى ضغط الدم المرتفع بطريقة تؤثر عليهم بشكل إيجابي من خلال..

تناول السمك مرتين أسبوعياً طوال شهر رمضان، فالأسماك تحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية المهمة التي تساهم في التحكم بضغط الدم وتعزيز الصحة.

تقليل تناول اللحوم الحمراء مهم لصحة مرضى ضغط الدم، حيث يمكن تقديم اللحوم قليلة الدهون في الوجبات مرة أو مرتين فقط في الأسبوع؛ لأن تلك الدهون الموجودة في اللحوم تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، مما قد يسبب انسداد الشرايين وأمراض القلب.

قسم طبقك بحيث تكون الحصة الأكبر من الخضار، ثم البروتين، وبعض الكربوهيدرات والنشويات.

ينصح بتناول الخبز الأسمر أو خبز الشوفان بدلاً من الخبز الأبيض في السحور طوال شهر رمضان، واستبدال المكرونة العادية بالمكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة والخالية من الجلوتين.

من المهم جدًا الالتزام بالنصائح الصحية لمرضى الضغط خلال شهر رمضان؛ وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم يُسمى بالقاتل الصامت؛ لأن المريض لا يشعر بالأعراض التي تظهر على شكل صداع ودوار وخفقان قلب سريع؛ مما يجعل اقتناء جهاز قياس ضغط الدم ضرورة مطلقة لمتابعة الحالة خلال فترة الصيام.