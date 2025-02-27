مش بس مريض الكلى.. يجب على مرضى القلب أيضا تقليل الملح والصوديوم

كتبت مروة محمود الياس

مرضى القلب باختلاف أنواعهم خاصة مرضى قصور القلب عليهم أن يتبعوا أنظمة غذائية قليله الصوديوم وأن يقللوا من نسب الملح الداخل إلى أجسامهم.

السبب الطبي وراء ضرورة التقليل من الصوديوم

يفسر تقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي السبب الطبي وراء ضرورة التقليل من الصوديوم لمرضى القلب في الأنظمة الغذائية على أنه ناتج من تعزيز الصوديوم من القدرة على امتصاص الجسم للسوائل والاحتفاظ بها، وبالتالي احتباس الماء الزائد في الجسم يعد مشكلة كبيرة لمن يعانون من قصور في القلب أو اضطرابات في وظائفه.

مشاكل القلب وتأثيرها على الجسم

لأن مشاكل القلب تؤدي إلى عجز القلب عن ضخ الدم بشكل كاف في الجسم نتيجة تراكم السوائل في الأماكن المحيطة بالأعضاء الحيوية مثل الكلية والكبد وغيرها، ولذا في أول خطوات النمط الحياتي السليم لمرضى القلب يجب أن يكون بتقليل مستويات الملح والصوديوم.

نصائح غذائية لمرضى القلب

نصح التقرير بمجموعة من النصائح لمرضى القلب وقصوره، تلك النصائح الغذائية الهامة عند تناول الطعام واختيار الأكلات التي تدخل في نظامهم الغذائي اليومي:

1. قراءة الملصقات: لابد من قراءة الملصقات على الأطعمة ومعرفة كمية الصوديوم الموجودة في كل حصة ومحاولة الابقاء على الرقم 140 ملغ أو أقل من ذلك من الصوديوم.

2. التوابل والأعشاب: ابحث دائمًا على المنتجات قليله الصوديوم وقليله الملح، واستخدم التوابل والأعشاب بدلاً من الملح لأنها تحتوي على فائدة عالية ومذاق جيد وتعوضك عن نقص الملح في الطعام كما أنها لا تحتوي على الصوديوم.

3. الحد من الملح: امتنع عن وضع الملح على الطعام.

4. الحد من الأطعمة المصنعة: حاول الحد من الأطعمة المصنعة والجاهزة لأنها أكثر من 70% منها يكون من الصوديوم.

5. الحد من الحساء المعلب: ابتعد عن الحساء المعلب والأكلات المعلبة بشكل عام.

أكلات مناسبة لمرضى القلب

- تناول الفاكهة والخضروات لأن أغلبها قليل الصوديوم أو يحتوي على صوديوم طبيعي ما دامت الكميات مناسبة ومتوازنة فلا خطر منها.

- احرص على تناول اللحوم الطازجة وليست اللحوم المجمدة لأنها تحتوي على نسبه قليله جداً من الصوديوم.

- تناول المكسرات والبذور لأنها تحتوي على عناصر غذائية هامة والقليل جداً من الصوديوم الطبيعي، واحرص على تناولها غير مملحة.

- الحبوب الطازجة والفاصوليا الصحية، فالفاصوليا والحبوب مثل الأرز البني والشوفان هي طعام صحي قليل الصوديوم بشدة، لذا عليك أن تحرص عليها.

- لا تحتوي منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب على نسبه عالية من الصوديوم، لذا احرص على تناولها، فضلاً عن بعض أنواع الجبن مثل جبنة الموتزاريلا الطازجة وجبن الماعز، نسب الصوديوم في قليله للغاية.

- يمكنك الاعتماد على السمك المشوي، يمكن إضافة بعض الزيوت مثل زيت الزيتون البكر، اللوز الصحي، بياض البيض يمكن أن يكون مناسبًا لصحتك مع القليل من الخضروات والبصل.