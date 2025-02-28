أخبار × 24 ساعة.. وزارة المالية تعلن التفاصيل الكاملة لحزمة الحماية الاجتماعية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

رئيس الوزراء يفتتح المركز اللوجستى الجمركى المطور لـ"اقتصادية قناة السويس"

وزارة الصناعة تعلن إتاحة الطرح التاسع للأراضى الصناعية 1 مارس 2025

وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الشتوى 2025 حتى عيد الأم

خالد عبد الغفار: استثمارنا في الإنسان مفتاح تقدمنا وازدهارنا والضامن الحقيقي لتحقيق النمو

وزير الأوقاف ينعى الدكتور محمود توفيق سعد عضو هيئة كبار العلماء

تولى أشرف بهجات منصب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين

وزير الصحة يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين معهد ناصر ومستشفى يوكوسوكا اليابانى

وزير العمل: لا مساس بحقوق عمال فلسطين.. وداعمون لخطة إعادة إعمار غزة

ختام تصفيات مسابقة الأزهر للقرآن الكريم.. مواهب واعدة تتألق فى تلاوة كتاب الله

وزير التعليم السابق يناقش رسالة دكتوراه حول تطوير التعليم التفاعلي

جامعة الأزهر وصندوق رعاية المبتكرين يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الابتكار

وزير العمل: الأسواق العربية تواجه تحديات لتوفير فرص عمل

وزيرة التضامن: نستهدف ارتفاع نسبة الحضانات من 8% إلى 25% على مستوى الجمهورية

بحوث الصحراء يطلق قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية بمدينة الطور

وزير الصحة: مصر لعبت دورًا هاماً فى المشروع الأممى بشأن الأمراض النادرة