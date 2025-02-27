فريق طبى بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط ينجح في استئصال ورم بالثديين وزنه 55 كيلو

كتب لؤى على

نجح فريق طبي بـ مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط في استئصال ورم بالثديين يزن 55 كيلو جراما، لمريضة عمرها 35 عامًا، وهو ما كان سببًا في إعاقة حركتها وشعورها بالألم المتواصل، وقد ثماثلت المريضة للشفاء، وهي الآن بحالة جيدة وتحت ملاحظة وإشراف تامين من إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط.

وضم الفريق الطبي المشارك في إجراء العملية الجراحية بإشراف الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس أقسام الجراحة كلا من:

- الدكتور جمال الشيمي، أستاذ الجراحة العامة بطب الأزهر.

- الدكتور محمد عامر، مدرس الجراحة العامة المساعد.

- الدكتور فتحي علي، والدكتور مصطفى إبراهيم، مدرسي التخدير والعناية المركزة بطب الأزهر، والدكتور أحمد السيد، والدكتور عبد الرحمن هارون، مدرسي التخدير المساعدين.

- الدكتور: إسلام عامر، طبيب مقيم، إضافة إلى اثنتين من تمريض الجراحة والتخدير.

يذكر أن الجراحة تمت بإشراف عام من الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور شريف مطاوع، مدير عام المستشفى.



