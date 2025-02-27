بحوث الصحراء يطلق قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية بمدينة الطور

كتبت أسماء نصار

‫قال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية من قسم صحة الحيوان والدواجن بمدينة الطور بجنوب سيناء تنفيذًا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنمية الثروة الحيوانية و الداجنة بالبيئات الصحراوية .

وأضاف أنه يتم تنفيذ برنامج تحسين الحالة الصحية للثروة الحيوانية والداجنة من خلال رصد ومكافحة الامراض في الصحارى المصرية و تأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لتعزيز القوافل البيطرية والارشادية، بهدف تعزيز تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمناطق الصحراوية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء عثمان رئيس البرنامج البحثي أن البرنامج يهدف إلى مسح شامل للأمراض البكتيرية والفيروسية والطفيليات التي تصيب القطعان في المناطق الصحراوية، وتشخيصها وعلاجها خلال القافلة، تم متابعة الحالة الصحية لقطعان الأبقار والعجول والجاموس والأغنام والماعز في مناطق وادي الطور، وادي ميعر، وسهل القاع.

كما تم تشخيص بعض الحالات لأمراض تناسلية بتقنية السونار، كما تم علاج 120 حالة أمراض باطنة، 25 حالة أمراض تناسلية، 130 حالة إصابة بالطفيليات الدموية، 50 حالة طفيليات داخلية، 200 حالة هزال وضعف وفقدان شهية وسوء تغذية، بالإضافة إلى 55 حالة أمراض تنفسية.

كما تم رش 750 حالة إصابة بالطفيليات الخارجية، وأخذ عينات دم ومسحات تنفسية وبراز لدراسة أسباب الأمراض الميكروبية والطفيلية.

كما تم تقديم الإرشادات البيطرية للمربين حول كيفية الوقاية من الأمراض، مع التوصية بتطعيمهم ضد الأمراض الأساسية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والإدارة البيطرية بالطور.

