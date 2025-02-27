محافظ كفر الشيخ: تسليم مراكب صيد لصغار الصيادين بالبرلس دعما للتمكين الاقتصادى

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، تسليم مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عددًا من مراكب الصيد الحديثة لصغار الصيادين بقرية حنفي بمركز البرلس، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أعرب محافظ كفر الشيخ عن تقديره لجهود منظمات المجتمع المدني الجادة في دعم صغار الصيادين، داعيًا منظمات المجتمع المدني في مواصلة دعم الأسر الأولى بالرعاية في المجالات كافة فضلًا عن التمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى توجيهاته للجهات التنفيذية بتقديم كافة سبل الدعم لمثل هذه المبادرات لتعزيز جهود التنمية وخدمة أهالينا بالمحافظة.

من جانبه، أكد هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن تسليم مراكب الصيد تم بحضور عدد من القيادات التنفيذية، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى تأمين مصدر دخل مستدام للصيادين من خلال تزويدهم بمراكب مجهزة بمحركات ومعدات صيد حديثة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية على أساليب الصيد المتطورة، مع منح المراكب والمعدات مجانًا بالكامل للمستفيدين من الصيادين دون أي تكلفة مادية وذلك من محترفي الصيد الذين لا يمتلكون مراكب ويعولون أسرًا كبيرة.

في سياق متصل، قال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنفيذ 9 قرارات إزالة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، على مساحة 1445 م2 بمركز قلين، خلال الموجة الـ25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

يأتي ذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمركز قلين، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكداً على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.