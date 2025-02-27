توزيع 3 أطنان لحوم صكوك الأضاحى للأسر الأولى بالرعاية بمراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تنفيذًا لتكليفات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، شهد اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، اليوم الخميس، توزيع 3 أطنان لحوم صكوك الأوقاف للأضاحي، تسلمتها مديرية التضامن الاجتماعي من مديرية الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة.

وذلك ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأهالي، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، ومسؤولى التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ، حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل في مختلف المجالات، خاصة مجال التكافل والرعاية الاجتماعية.

‏