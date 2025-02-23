قافلة بيطرية مجانية بقريتى الحلة والكلابية فى مركز إسنا بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، إنه بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين بالأقصر، بقيادة الدكتور سيف النصر عبد القادر نقيب الأطباء البيطريين بالأقصر، تم تنفيذ أعمال قافلة علاجية مجانية في قريتى الحلة والكلابية بمركز إسنا، وذلك فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأضاف مدير الطب البيطرى بالأقصر، في بيان صحفى، أن القافلة استهدفت تقديم الخدمات البيطرية المجانية متضمنة الكشف وصرف العلاج وتجريع وكشف بالسونار، واختتمت القافلة أعمالها بتقديم خدماتها لعدد 124 حالة، وذلك في إطار تقديم الخدمات البيطرية اللازمة للمواطنين من مربي الحيوانات والدواجن بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية إنتاجها، مؤكداً على أن أعمال القوافل البيطرية مستمرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة كافة.

فيما شاركت لجان التحصين المختلفة التابعة لمديرية الطب البيطري بالأقصر، في أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية بالمحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.

وقد كشف الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، إنه انطلقت الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام بمحافظة الأقصر، حيث تستهدف تحصين 35372 رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدى، وتحصين عدد 33956 رأس أغنام ضد جدري الأغنام على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مضيفاً أنه وفقاً لتوجيهات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة بتكثيف أعمال لجان التحصين لضمان وصول التحصينات إلى المزارع والبيوت، وأن لجان التحصين تنتقل من بيت إلي بيت وإلى جميع مزارع المحافظة لضمان وصول خدمة التحصين إلي كل الثروة الحيوانية بالأقصر وللحفاظ على الثروة الحيوانية .



أعمال قافلة علاجية مجانية في قريتى الحلة والكلابية بمركز إسنا



قافلة علاجية مجانية في قريتى الحلة والكلابية بمركز إسنا



نقابة الأطباء البيطريين ومديرية الطب البيطري بالأقصر تنفذان قافلة علاجية



