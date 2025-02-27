ارتفاع ضغط الدم غير المعالج قد يؤدي لتليف الكبد.. العلامات وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تليف الكبد - وهو تصلب الكبد التدريجي مع تراكم الأشرطة الرفيعة من الأنسجة الندبية تدريجيًا، حيث يقلل النسيج الندبي من تدفق الدم عبر الكبد، مما يقلل من قدرته على الوصول إلى الأكسجين والمواد المغذية، مما يؤدي تدريجيًا إلى انخفاض حيوية الكبد، فى هذا التقرير نتعرف على الأعراض وطرق الوقاية من التليف، بحسب موقع تايمز ناو.

يُعرف ارتفاع ضغط الدم بأنه قاتل صامت لأنه يؤدي إلى تلف الأعضاء لسنوات دون ظهور أي علامات أو أعراض ظاهرة. ووفقًا للخبراء، فإن تأثير ارتفاع ضغط الدم على الكبد كان يُقلل من أهميته تقليديًا، على الرغم من أن العديد من الدراسات تشير إلى أنه قد يكون متورطًا في تليف الكبد.

يحدث تليف الكبد بسبب تطور النسيج الندبي، وخاصة عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو متلازمة التمثيل الغذائي.

ووفقًا للأطباء، يمكن أن يزداد الأمر سوءًا إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تليف الكبد إذا ترك دون علاج وتشخيص. وعادة ما ترتبط حالات مثل التهاب الكبد ولكن ثبت أن ارتفاع ضغط الدم يلعب دورًا حيويًا أيضًا".

ماذا يحدث في حالة تليف الكبد؟

ارتفاع ضغط الدم المستمر وغير المتحكم فيه يؤثر على الكبد من خلال رفع الضغط الوعائي، مما يتداخل مع تدفق الدم.

قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إصابة الأوعية الدموية الدقيقة، مما يؤدي إلى تمزقات أو إصابات صغيرة في الأوعية الدموية، وهذا يثير رد فعل التهابي ويبدأ هذا التفاعل الخلايا النجمية، وهي مساهم رئيسي في تطور التليف.عند تنشيط هذه الخلايا، تقوم بتصنيع الكولاجين ومواد أخرى تعمل على استبدال أنسجة الكبد الطبيعية بأنسجة ندبية.

هناك بعض الأسباب الأخرى لتليف الكبد، بما في ذلك:



مقاومة الانسولين

البدانة

ارتفاع نسبة الكوليسترول

كل هذه العوامل تؤدي إلى تطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ويؤدي في النهاية إلى تليف الكبد.

علامات وأعراض التليف

في مرحلته الأولية، عادة ما يكون التليف بدون أعراض، ولكن هناك بعض الأعراض الدقيقة التي يجب الانتباه إليها والتي تشمل:

ضعف

اليرقان

البول ذو اللون الداكن

براز ذو لون فاتح

صعوبات في الهضم، وخاصة مع الدهون.

فقدان الوزن وفقدان العضلات.

ضعف خفيف في الدماغ

ألم في البطن

- الشعور بالامتلاء في الربع العلوي الأيمن من البطن

كدمات سهلة

كيفية الوقاية من تليف الكبد

هناك بعض الطرق لتجنب تليف الكبد لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وهي:

حافظ على نظام غذائي صحي

ركز على الأطعمة الكاملة، مع الكثير من النباتات والبروتين الخالي من الدهون.

الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي

تأكد من إبقاء وزنك ضمن الحدود المقررة وتغلب على السمنة من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تناول الأدوية حسب التوجيهات فقط

تأكد دائمًا من مناقشة الأدوية الجديدة مع طبيبك.

حماية نفسك من العدوى

النظافة الجيدة لتجنب الأعباء الإضافية على الكبد.

حافظ على مواعيد الرعاية الصحية الخاصة بك

احصل على فحوصاتك الدورية لاكتشاف المضاعفات في وقت.