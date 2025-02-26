مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-2-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 26-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:59 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 م

موعد صلاة العصر 24: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:52 م

موعد صلاة العشاء 7:09 م





مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:04 صموعد صلاة الظهر 12:13 مموعد صلاة العصر 3:28 مموعد صلاة المغرب 5:55 مموعد صلاة العشاء 7:13 موقت صلاة الفجر 4:55 صموعد صلاة الظهر 12:04 مموعد صلاة العصر 3:20 مموعد صلاة المغرب 5:48 مموعد صلاة العشاء 7:05 م

وقت صلاة الفجر 4:47 ص

وقت صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 3:13 م

وقت صلاة المغرب 5:42 م

وقت صلاة العشاء 6:57 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:53 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 م

موعد صلاة العصر 21: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء 7:03 م