علاجات سريعة للكحة.. امتى لازم تستشير الطبيب

كتبت مروة محمود الياس

الكحة، هى الشكوى الأكبر لكل من يعاني من مشكله السعال المستمر، فالكحة التي لا تذهب بسهوله تسبب الإزعاج للمريض بها، ولكن من السهل التغلب عليها إذا لم يكن لها سبب مرضي، ونصح تقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك، أنه لابد من أن يعرض المريض نفسه على الطبيب إذا كانت الكحة مستمرة ولا تتوقف، لبيان السبب المرضي، فبعض الأمراض المزمنة تكون سبباً في السعال المزمن مثل الربو والارتجاع الحمضي.

علاجات السعال البسيط

السعال المستمر البسيط يمكن التعامل معه ببعض الطرق السهلة منها:

- البخاخات

- الالتزام بالأدوية التي وصفها الطبيب ووفقًا لجرعتها

- أدوية السعال المتاحة دون وصفة طبية، ولكن الجرعات يجب أن يضبطها طبيب مختص

- أجهزة الترطيب الخاصة بالمجاري الهوائية وتفتيت المخاط

- المشروبات الدافئة واستنشاق هوائها الدافئ يعزز أيضًا من تخفيف الكحة

مشروبات صحية تساعد على تخفيف الكحة

- الزنجبيل المضاد للالتهابات والذي يحد من السعال

- الماء المضاف إليه بعض العسل وهذا الماء الدافئ يعزز من تهدئة السعال

- يمكن تناول العسل مباشرة أو إضافته إلى مشروب الشاي الخاص بك

حالات تؤكد أن السعال ناجم عن حالة مرضية

حينما تظهر على السعال أعراض معينة يجب أن تتأكد من كونها ليست ناجمة عن حالة مرضية:

- النباح أثناء السعال

- السعال يستمر لفترات طويلة

- السعال غير المريح وضيق التنفس

كيفية الوقاية من السعال

- اهتم بالحصول على ساعات نوم مريحة

- تعزيز جهازك المناعي من خلال اتباع نظام غذائي صحي

- تعزيز مناعتك من خلال الفيتامينات والمكملات وفقًا لرؤية الطبيب المختص

- لا تتعرض للمؤثرات بشكل كبير التي تساعد على تهيج السعال لديك

- الاهتمام بترطيب الجهاز التنفسي ترطيباً جيداً، مثل المشروبات الصحية والمياه

- كلما كنت معالجاً لمشاكل البرد والانفلونزا وأدوار الصدر سريعًا ومبكرًا، كلما كنت أكثر بعداً عن أدوار الكحة

- سيطرة على الأمراض المزمنة، فهناك نوع من السعال يكون ناتجًا عن الأمراض المزمنة مثل الربو والارتجاع الحمضي، يجب أن تعالج هذه الأمراض.