علاج الكحة أثناء الليل بنصائح بسيطة

كتبت فاطمة خليل

تزداد الكحة والسعال أثناء الليل، مما يشعرك بالانزعاج، في هذا التقرير نتعرف على كيف يمكنك تهدئة السعال أثناء الليل، حتى تتمكن من الحصول على النوم ، بحسب موقع "Web md".

علاج السعال أثناء الليل

-استخدم جهاز ترطيب لجعل الهواء رطبًا، أو استنشق البخار من دش ساخن أو غلاية شاي قبل النوم.

-ارفع رأسك قليلاً باستخدام وسادة إضافية.

-جرب بخاخ الأنف الملحي أو الماء المالح.

-ابتلاع ملعقة صغيرة من العسل. (لكل الأشخاص ماعدا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.)

-احتسي الشاي الدافئ أو الشوربة.

- أقراص استحلاب المنثول أو العسل قبل النوم.

يمكن أن يحدث السعال الليلي بسبب حرقة المعدة أو الحساسية، ولكنها يمكن أن تحدث أيضًا ببساطة بسبب تنقيط المخاط في حلقك أثناء النوم.

إذا كنت بحاجة إلى راحة أقوى، فإن أرفف الصيدليات مليئة بأدوية السعال أو البرد التي لا تستلزم وصفة طبية والتي يمكنك تجربتها لإيقاف السعال.

قد تحتوي هذه المنتجات على مزيج من أنواع مختلفة من الأدوية في كبسولة أو حبة واحدة:

- مثبط للسعال. يعمل عن طريق منع رد فعلك للسعال. ديكستروميثورفان هو الأكثر شيوعًا.

- مزيل الاحتقان لتطهير أنفك أو الجيوب الأنفية المسدودة

- مضاد الهيستامين، لوقف العطاس وسيلان الأنف

-دواء يخفف المخاط

لكن انتبه تجعل علاجات السعال هذه بعض الأشخاص يشعرون بالنعاس، لكنها تجعل الآخرين يشعرون بالنشاط فيظلون مستيقظين وبعضها غير آمن للاستخدام إذا كنت تعاني من مشاكل صحية، مثل ارتفاع ضغط الدم.