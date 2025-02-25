ولي العهد الأردني والرئيس التركي يؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين

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شدد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، مشيرين إلى الموقف المشترك للأردن وتركيا تجاه دعم القضية الفلسطينية.



جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد الأردني والرئيس التركي في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء.



وتطرق اللقاء إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.



وأكد الجانبان، ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، واستمرار التنسيق والتشاور من خلال مجموعة الاتصال الإسلامية العربية بشأن غزة.



وثمن ولي العهد الأردني، جهود تركيا في تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في غزة، ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدا استمرار المملكة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة من تركيا إلى غزة.



ونقل ولي العهد الأردني، تحيات الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس التركي، ودعوة للرئيس أردوغان لزيارة المملكة.



وأكد ولي العهد الأردني - خلال اللقاء الذي عقد في المجمع الرئاسي - حرص الأردن على توطيد العلاقات المتينة مع تركيا وشعبها.



وبحث اللقاء سبل توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد، والتعليم، والسياحة، والتدريب المهني والتقني، بالإضافة إلى المجال العسكري، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.



وتم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن وتركيا حيال عدد من الملفات الإقليمية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة.



حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.