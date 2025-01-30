اليوم السابع
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الخميس، 30 يناير 2025 07:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العاهل الأردني يعود إلى بلاده عقب زيارة عمل إلى بلجيكا

الخميس، 30 يناير 2025 07:00 ص
العاهل الأردني يعود إلى بلاده عقب زيارة عمل إلى بلجيكا عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى
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عاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى بلاده، الأربعاء، بعد زيارة عمل إلى بلجيكا، رافقه فيها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني. وكان الأردن وبلجيكا قد أكدا على دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في الإقليم.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في بروكسل، الأربعاء، الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني.

وتناول اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم، العلاقات التاريخية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات، فيما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع بالمنطقة.







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