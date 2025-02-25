اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 9 سفن و46804 أطنان بضائع عامة

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 01:22 م
ميناء دمياط يستقبل 9 سفن و46804 أطنان بضائع عامة ميناء دمياط
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9199 طن تشمل : 3110 طن يوريا و 2282 طن كلينكر و 990 طن رمل و 2817 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46804 طن تشمل : 6093 طن قمح و 4114 طن حديد و 12590 طن ذرة و 949 طن خشب زان و 15494 طن خردة و 1100 طن نواتج تقطير و 5860 طن فول و 604 طن بذرة كتان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 814 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 302 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3026 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 71729 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 24845 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4314 حركة .

 







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