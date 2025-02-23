ميناء دمياط يستقبل 9 سفن و59761 طن بضائع متنوعة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24759 طن تشمل : 8940 طن يوريا و 4741 طن كلينكر و 11078 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59761 طن تشمل : 1672 طن حديد و 17180 طن ذرة و 14270 طن قمح و 2321 طن رخام و 19378 طن خردة و 770 طن خشب زان و 4000 طن فول و 178 طن بذرة كتان .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60958 طنًا ... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 36885 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3945 حركة.