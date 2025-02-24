تداول 36 سفينة بميناء دمياط واستقبال 49061 طن بضائع عامة

كتب ـ سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 4 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6315 طنا تشمل: 300 طن يوريا و3300 طن كلينكر و715 طن رمل و2000 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49061 طنا تشمل : 5177 طن قمح و6884 طن حديد و14100 طن ذرة و1400 طن رخام بلوكات و13800 طن خردة و1000 طن نواتج تقطير و5500 طن فول و1200 طن بذرة كتان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 718 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 903 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3088 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65639 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 31527 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4424 حركة.