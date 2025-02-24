رئيس جهاز مدينة الشروق يقود أكبر حملة لإزالة التعديات.. صور

كتب أحمد حسن

بناءا على توجيهات الوزير المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للعمل على منع المخالفات بجميع صورها بالمدن الجديدة والحفاظ على المظهر الحضاري والتعامل الفوري مع المخالفات فى مهدها، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية أطلق جهاز المدينة حملة مكبرة لمدة 4 أيام لإزالة مخالفات المباني بمدينة الشروق.

وتم في اليوم الأول المرور علي 17 موقع و تم فعليا عمل إزالة كلية لعدد 10 أسطح بالمدينة وبدون أي احتكاك أو مشاكل أو تلفيات، وكانت نتيجة الحملة تقدم عدد ضخم من المواطنين للجهاز وتقديم ودفع جدية تصالح وسيتم حصر هذه المبالغ وجميع من تم استهدافة لم يتقدم نهائياً للجهاز بطلب التصالح حتي تاريخة أو تم رفض طلبات التصالح لهم في لجان التظلمات.

وفي هذا الإطار، صرح المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة إزالة مكبرة برفقة العميد أحمد الشيشينى مساعد المدير للمنطقة المركزية وشمال وغرب الدلتا والعقيد احمد المناوى رئيس شرطه التعمير والعقيد رامى شاهين شرطه التعمير والمقدم محمد البيومى شرطة التعمير والمقدم محمود شاكر شرطة التعمير والرائد محمد علوى مباحث شرطة التعمير .

كما أسفرت الحملة عن استهداف 15 قطعة، وتم التنفيذ للإزالة الكلية لعدد 5 قطع لغرف السطح لمناطق الثامنة عمارات والحى السابع غرب والحى الرابع غرب والحى الثالث شرق والمنطقة الخامسة عمارات.

كما جرت أعمال اليوم الثانى من الحملة بحضور شرطة التعمير و مباحث التعمير لإزالة مخالفة لجزء من السقف لمول تجاري جوار الجامعة الفرنسية، وتم استخدام الأوناش الهيدروليك علما بأنه مرفوض التصالح.

كما أكد رئيس جهاز مدينة الشروق، على أن الحملة ستشمل ايضأ توعيه المواطنين بأهمية الامتثال للقوانين واللوائح الحضرية وتشجيعهم على المشاركة فى الحفاظ على مظهر المدينة.

وشدد رئيس الجهاز على الإدارات المعنية المختلفة باستمرار حملات الإزالة لجميع القطع المخالفة ويؤكد على أنه لا تهاون مع المخالفين .