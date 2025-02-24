جامعة بنها تستقبل الزيارة السنوية لفريق تقييم النظام المتكامل للجودة والسلامة

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، فريق التقييم لنظام الجودة (أيزو 9001 لسنة 2015)، وأيزو (45001 لسنة 2018)، من مؤسسة AGA المانحة لشهادة الجودة وشهادة السلامة والصحة المهنية لجامعة بنها، برئاسة الدكتور محمد عثمان.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مكتب الجودة بالجامعة.

وضم وفد المراجعة الخارجية كلا من الدكتور محمد أحمد، والدكتورة منال درويش، والدكتورة مرام إبراهيم.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أن الزيارة هي زيارة لتقييم أداء منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية بالجامعة وللوقوف على مدى تطبيق إدارات الجامعة للإجراءات الموثقة في النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية، والذى تم تصميمه لـ24 إدارة عامة بجامعة بنها وللتأكد من تحقيق أهدافه، مؤكدا علي أن إدارات الجامعة تم إعدادهم جيدا استعدادا لزيارة المراجعة الخارجية، حرصا على حصول الجامعة على استمرارية شهادات النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية.

من جانبه، قال الدكتور عبد القادر عبد الكريم، إن فريق المراجعين بدأ فى فعاليات المراجعة بعمل جولة تفقدية لمكاتب إدارات الجامعة ثم البدء فى عمليات المراجعة لنظام الجودة والسلامة والصحة المهنية حسب الجدول الزمني المحدد سابقا، لافتا إلي أن زيارة التقييم تنتهي بعقد لقاء ختامي في نهاية الزيارة، والتي سيتم فيها عرض نتائج الزيارة مع أطيب الأمنيات لجامعة بنها في الحصول على شهادة الجودة والسلامة والصحة المهنية.

الجدير بالذكر أن إدارات جامعة بنها فى مارس 2023 قد حصلت على شهادة إيزو 9001 لسنة 2015 الخاصة الجودة، وشهادة إيزو 45001 لسنة 2018 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.