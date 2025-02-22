افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمجمع كليات جامعة بنها الأربعاء المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، معرض"أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% عن مثيلاتها فى الأسواق، وذلك يومى 26 و27 فبراير الجارى بمجمع الكليات ببنها الساعة 11 صباحا.

ويقام المعرض برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق وتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويضم المعرض عددا من المنتجات منها "الأرز والسكر والزيت والمكرونة ومنتجات الألبان والجبن واللحوم والخضروات والسمن والبقوليات، وغيرها من المواد الغذائية التى تحتاجها الأسر خلال شهر رمضان المبارك.